Silvina Batakis: “El mundo va hacia la robotización y nosotros vamos a la reprimarización”

Silvina Batakis hubiese sido ministra de Economía de la Nación, si Daniel Scioli era electo presidente. En ese marco, la ex titular de la cartera económica bonaerense tenía diseñado un plan para “complementar” la política económica que había desarrollado el kirchnerismo. “Tenía que venir la etapa de mejora en el sector productivo”, afirma en diálogo con 0223.

La línea económica del gobierno de Mauricio Macri, a su entender, va en sentido contrario: “El mundo va hacia la robotización y nosotros estamos yendo a la reprimarización”. La economista señaló que en 2016 “lamentablemente” todos los indicadores “fueron negativos”. Sin embargo, destacó que hay dos sectores a los que les fue bien: el sector agropecuario y el sector financiero.

“Son dos sectores que generan trabajo marginalmente. Si no empezamos a diseñar y trabajar en cuál es el sector económico que va a generar empleo estamos complicados. La obligación de todos los gobiernos es generar empleo”, dijo Batakis.

-¿Cómo estás viendo la situación económica del país?

-Complicada. Todos los indicadores del año pasado son todos negativos lamentablemente. Surgió en diciembre, o a principios de enero, la idea de que había un informe privado que decía que en diciembre había habido algún repunte en la actividad industrial. Lo que uno observa de todos los indicadores es que fueron todos negativos. Fueron cuatro trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto y pérdida de empleo.

Las mismas estadísticas que presentó el Indec hace poco hacen la comparación con un 2015 que había crecido poco, pero todos los trimestres había crecido, había crecido el empleo privado. Argentina necesita crecer sostenidamente al 4% como mínimo para distribuir riqueza. Sino es muy difícil generar empleo y distribuir riqueza.

Lo que vimos hasta ahora es que la economía se fue achicando y se perdieron puestos de trabajo. En cada una de las regiones la pérdida de puestos de trabajo afecta distinto por la particularidad de la matriz productiva de la región, pero cerraron muchas Pymes, se perdió mucho empleo industrial, mucho empleo turístico también.

-¿A tu criterio cuánto es por las decisiones que tomó este gobierno y cuánto por la “pesada herencia”?

-La pesada herencia es lo que convalidó el Indec ahora, que el año 2015 venía creciendo y el empleo venía creciendo en el sector privado. Había cosas para corregir. Nosotros teníamos una propuesta que era complementar medidas que el gobierno había tomado. El gobierno anterior focalizó el dinamismo de la economía por la ola de demanda, movilizando el consumo interno. Para nosotros esto estaba bien, pero tenía que venir la etapa de mejora en el sector productivo.

-Hubieses sido ministra de Economía si Daniel Scioli ganaba la elección. ¿Qué planteaban para lograr eso?

-Habíamos diseñado un plan productivo con equidad territorial, donde cada región de cada provincia se iba a incorporar con un proyecto productivo propio y con mucha ciencia y tecnología, como una fusión entre el sector público y el privado. En el público, con la nación, la provincia y el municipio, y el conocimiento. Si uno no tiene ciencia y tecnología es muy difícil avanzar. Yo recuerdo un primer ministro de la India, que en algún momento le preguntaron por la inversión en Ciencia y Tecnología y dijo: La India es un país demasiado pobre como para darse el gusto de no invertir en ciencia y tecnología. El mundo va hacia la robotización y nosotros estamos yendo a la reprimarización.

Si bien a la economía en términos globales le está yendo mal, hay sectores a los que le va bien. El sector agropecuario y el sector financiero. Y son dos sectores que generan trabajo marginalmente. Si bien el sector agropecuario con todo su encadenamiento productivo puede generar más empleo, la verdad que Argentina produce maquinaria agrícola, pero la última tecnología, la robotización de eso, no es algo que produzcamos nosotros. Si nosotros no empezamos a diseñar y trabajar en cuál es el sector económico que va a generar empleo estamos complicados. En mi punto de vista, la obligación de todos los gobiernos es generar empleo.

-Pareciera haber una decisión de que se reprimarice la economía. ¿Ves la posibilidad de que se tuerza ese rumbo?

-Obviamente somos todos falibles y nos podemos equivocar, pero en economía como en otras disciplinas uno siempre tiene opciones y toma decisiones. Toma decisiones de política económica, creyendo que son las correctas, en un marco económico determinado.

Creo que este gobierno toma decisiones económicas y creo que no han estudiado la evidencia empírica del país. Cuando uno ve que en 30 años de historia común de economía argentina y brasileña hubo un solo año que yéndole mal a Brasil a Argentina le fue bien -que fue en el 91, un año especial porque Argentina salía de una hiperinflación, porque empezaba el plan de convertibilidad- es muy difícil tener la expectativa de que vamos a revertir 30 años de historia. Falta estudiar cuál es la evidencia empírica de la Argentina y ver cómo está el mundo.

-¿Cómo pueden impactar las medidas que aplique Donald Trump?

-Había señales antes de lo de Trump, con lo de Inglaterra yéndose de la Comunidad Europea, de que los países están mirando más hacia adentro. El problema de Trump va a ser un problema para todo el mundo y también nos va a impactar a nosotros. Pero la relación con México también es complicada. Porque el comercio que hay entre EEUU y México es grande y si ese comercio empieza a interrumpirse a algún lado va a tener que ir. Tengo entendido que México le vende a Estados Unidos más de 150 mil millones de dólares. Y Estados Unidos le vende a México casi 200 mil millones. No va a acabarse por completo, pero en cuanto empiece a bajar un poco, tanto las exportaciones estadounidense como las de México, van a querer ir a otros lugares. Es natural que Argentina, que es un país que ha bajado mucho los aranceles y que no tiene medidas paraarancelarias para proteger nuestra industria, empiece a recibir todas esas importaciones. Eso es pérdida de trabajo.

Pero no es un error de gobierno. Es una decisión económica de creer que a través de las importaciones se van a disciplinar los precios y con eso se va a bajar la inflación. Con el miedo, el disciplinamiento, las cosas no funcionan. Uno tiene que hacer un reconocimiento de que la industria argentina tiene otros problemas de competitividad y no el salario.

-Hay alguna medida económica de este gobierno que te haya parecido bien.

No sé si se implementó, pero anunciaron que iban a dar un crédito subsidiado, a una tasa muy baja del 18%, para el sector industrial. Lo anunciaron en septiembre. Es un aliciente para la industria y el empleo sobre todo. Pero por otra parte vos ves que en la provincia de Buenos Aires hace meses que no hay ministro de Producción, parece que es un tema que no les interesa, como que hubiera desaparecido la palabra industria del vocabulario.

Cómo vamos a hacer de acá al mediano plazo para que nuestra economía incorpore la demografía que los argentinos vamos generando. Que no es mucha, no es que crecemos al 3% anual. Crecemos al 1% anual, pero no estamos generando el empleo para ellos, y además estamos destrozando puestos de trabajo.

-¿Hay informes concretos sobre la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron?

-El Indec publica trimestralmente la pérdida de empleo en los centros urbanos. Habría que agregar el trabajo rural, el trabajo informal y el sector público. Pero se perdieron 200 mil puestos de trabajo.