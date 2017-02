Trabajadores del Pami: “Estamos preocupados por el futuro de la institución”

Preocupados por el “deterioro” en los últimos meses de los servicios de salud que presta el Pami a los jubilados y pensionados, sus trabajadores harán una asamblea este jueves a las 8 y amenazan con realizar medidas de fuerza. Reclaman a la comunidad que la defensa del organismo “sea una causa nacional”.

A través de un comunicado, los trabajadores del instituto previsional denuncian “la situación alarmante del Hospital Español que genera preocupación, angustia y decidía, la falta de prestaciones médicas se sigue profundizando y por parte del instituto nadie da respuestas ¿será que las autoridades quieren que el Pami desaparezca?”, se preguntan.

“Los medicamentos oncológicos están teniendo una demora de entrega de 15 a 25 días, no hay neumonología para ningún afiliado en la ciudad y las faltas de prestaciones médicas son cada vez mayores, las autoridades locales no dan explicación alguna mientras tanto los afiliados se nos mueren diariamente, pero no importa eso no se ve... en cambio Pami en la playa es lo que vende y se ve bonito”, agregaron.

También los trabajadores pusieron de manifiesto su total rechazo a la nueva resolución de medicamentos sin cargo, que se puso en vigencia el pasado 27 de enero, en la cual los jubilados que ganen más de $8500 pesos, tengan una prepaga o un auto modelo 2007 en adelante, deberán pasar por una auditoría médica y social para poder seguir accediendo al derecho de los medicamentos con cobertura el 100 por ciento.

“El trámite no es inmediato, tampoco hay una fecha concreta de cuando va haber una respuesta para el trámite que realiza el afiliado, que, en el mientras tanto debe pagar sus medicamentos con sumas que alcanzan en muchos casos varios cientos de pesos”, denunciaron.

“El acceso al medicamento es una estrategia preventiva que apunta a sostener la longevidad y la calidad de vida de aquellos que naturalmente son vulnerables, relacionar la necesidad con el ingreso, suponiendo que alguien que está por debajo del límite de pobreza, para el Indec 12 mil pesos, puede sustentar por sí solo gastos de salud o tener que penar realizando trámites por su derecho a una vida mejor resulta inhumano y brutal”.

Por último, los empleados del instituto previsional solicitan el pase a planta permanente de los 14 contratados que hay en el Pami hace más de 4 años. “No solo no los nombran, sino que por el contrario están tomando gente con categorías altísimas, discriminando a los compañeros que hace años que están en situación precaria, sin ningún tipo de derecho”. “Solicitamos el pase a planta permanente de lo contrario comenzaremos con medidas de fuerza”, reclamaron los trabajadores.