Cantante marplatense iba en su camioneta y dos trapitos la golpearon salvajemente

“¿Estás bien?”, le preguntó la cantante de Mar del Plata Silvina Mónica Fluchá a un trapito que se chocó su camioneta cuando estaba parada en el semáforo de Córdoba y Rivadavia. Lo que siguió no lo puede comprender: recibió tres trompadas en la cara y cuando levantó la vista vio que una mujer, que también es cuidacoches en esa zona, la insultaba, la escupía y le arañaba la cara.

“Todo esto durante el cambio de semáforo”, le contó Fluchá a 0223. La peor parte de la historia no terminó allí. Con la cara toda ensangrentada, fue atendida por los policías quienes le informaron que la mujer padece VIH, por lo que además de la atención sanitaria por las lesiones este jueves debió iniciar un tratamiento preventivo.

La artista marplatense contó que mientras recibía golpes y agresiones, nadie se acercó a ayudarla o a ahuyentar a sus agresores. Cuando cambió el semáforo aceleró y frenó en Luro y Córdoba. Allí frenó y se le acercaron dos policías que habían sido advertidos de la situación.

La pareja de agresores fue aprehendida a las pocas cuadras y Fluchá decidió hacer la denuncia en la Comisaría Primera. “Muchos me dijeron que no hacen la denuncia por miedo, pero no quiero que esto quede así”, dijo.

Tras visitar al médico, la víctima constató que tiene contusiones, hematomas y los tendones inflamados por los golpes. “Tengo dolor en la mandíbula y mareos”, contó tras acudir este miércoles. Hoy, en tanto, fue el infectólogo para comenzar al tratamiento preventivo viral.

“Quiero decir que seguramente no todos los que trabajan de trapitos sean de esta calaña, seguramente muchos de ellos trabajan dignamente, pero esto es lo que me paso a mí”, escribió en su cuenta de Facebook.