Los in y los out online para San Valentín

En la Argentina el amor no se celebra un sólo día, entre el día del novio, el de la novia, de los enamorados y el de la dulzura, existen oportunidades de sobra para mostrarle a esa persona especial lo que sentimos.

A pesar de eso, este 14 de febrero no puede ser un día cualquiera. Por eso, aprovechando los beneficios de Internet, ofrecemos los in y los out online para esta fecha especial y para las que se vienen.

In

Comprale algún accesorio afín a su pasatiempo. Un lente nuevo para su cámara, nuevos anzuelos, el tomatodo que estaba buscando. En tiendas como Linio podés elegir entre varias categorías de regalos y encontrar el que mejor se adapte a tu ser amado.

Que el regalo sea especial no implica que gastés de más. Ponete un presupuesto acorde a tus posibilidades.

Siguiendo el punto anterior, probá las plataformas de cupones de descuento, por ejemplo en Picodi tenés miles de promos y cupones en un solo lugar. Se te va a hacer más fácil encontrar una oferta para el artículo que estás buscando, tenés todo a la mano y además ahorrás, podés incluso personalizar tu búsqueda para recibir sólo las ofertas que te interesan.

Olvidate de las flores y los chocolates, dejálos para el día de la dulzura. Pensá en un regalo especial, el último disco de su artista favorito, el libro que estaba buscando todo el mes. En tiendas como Temátika podés encontrar los libros, discos e incluso videojuegos para sorprender a tu amado/a. Escapá del clásico peluche, solo va a acumular polvo, y lo sabés.

Regalá experiencias. Un viaje, un salto en paracaídas, navegar por el río de la Plata. Hagan algo juntos que sea inolvidable.

Out

Esperar a último momento. Las tiendas sacan ofertas con mucho tiempo de anticipación, si lo que querés regalar es muy exclusivo, buscalo con tiempo, podrás conseguir la mejor oferta y no correrás el riesgo de que se esté fuera de stock.

Regalar ropa Interior o lencería seductora. A menos que te lo pidan, esto es un completo out.

Exagerar. Eso de llenarle la casa con peluches, o enviar 100 rosas “por cada día que pasé junto a vos”, es too much. Puede malinterpretarse y tener como consecuencia una carta documento.