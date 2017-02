Horacio Taccone: "Me deja un sabor amargo no ver a Mar del Plata entre las candidatas"

"No tenía expectativas de que esta gestión continuara con la idea y la tomara como suya para traer los Juegos Panamericanos a Mar del Plata, no está dentro de sus prioridades. Es una lástima porque más allá de lo deportivo, hubiera sido de alto impacto en el empleo y la promoción turística de la ciudad". Horacio Taccone dejó notar la bronca, con su tono pausado y palabras firmes, el extitular del Emder habló con Bernabé Tolosa en "Mar del Plata PM" por Radio 10, criticó a la actual conducción del ente de deportes y al gobierno municipal y aseguró que se tenía "mucha fe para traer nuevamente el evento a la ciudad como en 1995".

La confirmación por parte de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) de que Buenos Aires y Santiago de Chile fueron las únicas dos ciudades que presentaron su carta de intención en tiempo y forma para ser candidatas a ser sede de los Juegos Deportivos Panamericanos que se realizarán en el 2023, terminó con la ilusión de muchos marplatenses de vivir un momento histórico como en el '95.

Uno de los más dolidos con esta decisión, fue Horacio Taccone, expresidente del Emder y principal impulsor de la postulación de Mar del Plata, con una carta de intención cuando todavía estaban al frente del gobierno municipal que encabezaba Gustavo Pulti. Incluso, el también presidente del club Once Unidos, viajó a Toronto en la última edición para interiorizarse en cuestiones organizativas y de infraestructura.

Sin embargo, ante el cambio de gobierno, todo se diluyó. Nunca más se habló de la posibilidad y la gestión que lleva a cabo el Emder, con Guillermo Volponi a la cabeza, no se pronunció al respecto. En diálogo con "Mar del Plata PM", por Radio 10, Taccone expresó sus sensaciones: "La verdad que me deja una sensación triste, es una importante oportunidad que Mar del Plata deja pasar. Cada gestión municipal le da prioridad a lo que considere conveniente y es evidente que este gobierno no lo debe tener en sus prioridades, sino hubieran seguido trabajando para que hoy también nuestra ciudad hubiera presentado su carta de intención, yo creo que es una pena, pero las cosas son así", comenzó el expresidente del Emder.

También se refirió acerca de lo que se había hecho mientras seguía en el cargo, de cara a lo que iba a ser la postulación. "Se había trabajado mucho en hablar con los factores que son los que uno tiene que tener de aliado para encarar semejante largo recorrido que hay que transitar para culminar con éxito, que es fundamentalmente la gente del Comité Olímpico Argentino, del Enard. Nosotros tuvimos varias reuniones con el presidente del COA, Gerardo Werthein, en donde con el intendente Gustavo Pulti lo fuimos entusiasmando con la idea. Se había comenzado un camino largo que no nos aseguraba el éxito, pero lo habíamos empezado a transitar con muchas ganas porque era muy importante para Mar del Plata, que excedía lo deportivo y tocaba un montón de aristas, fundamentalmente lo del trabajo, porque un evento así moviliza cientos de miles de personas y hacen ver a la ciudad en toda América principalmente, con lo importante que eso es. Pero lamentablemente las cosas se dieron así", continuó.

Además de la importancia que tenía desde el punto de vista deportivo albergar los juegos, el titular de Once Unidos destacó el impacto que hubiera tenido en otras áreas, por ejemplo "generar empleo, en una ciudad que tiene tantos problemas en esa materia, era el objetivo con el cual nos habíamos planteado. A los que nos gusta el deporte, la competencia deportiva, eso es un club, pero esto es trabajo. Es posicionar a Mar del Plata en toda América. Fijate cuánto se habló en las semanas anteriores de la falta de promoción de la ciudad como destino turístico para este verano. Estos juegos traen una promoción terrible por toda América, son dos semanas donde Mar del Plata entra por televisión en los hogares de millones y millones de personas que van a conocer el nombre y así se inician los caminos para que la gente visite en algún momento la ciudad de forma turística. La realidad es que me deja un sabor amargo y sino lo digo estaría mintiendo"

Santiago de Chile era un candidato que se nombraba en aquel entonces y parecía el principal "rival" de Mar del Plata, porque ya se había presentado para los Juegos de 2019 y había perdido. Y ahí también la confianza estaba puesta en nuestra ciudad. "Teníamos un montón de ventajas comparativas y si bien era un camino que estábamos empezando, nosotros nos teníamos mucha fe en ser elegidos como la ciudad argentina que fuera a competir, ya aventurábamos un final cabeza a cabeza con Santiago de Chile, que esto me lo ratifica porque es uno de los postulantes. Yo a riesgo de ser sincero, no tenía expectativas que esta gestión municipal continuáse y tomara como suya la idea para terminar postulando a Mar del Plata, estaba seguro que tienen otras prioridades y no lo iban a hacer. Y no es una cuestión de dinero, nosotros tampoco lo teníamos, se necesitan apoyos de otro tipo. Pero me di cuenta que no iba a avanzar cuando decidieron no terminar el Polideportivo del Barrio Centenario por no conectar el gas, por no hacer el trámite en la empresa, que era lo único que le faltaba a ese complejo deportivo para estar funcionando. Así que si tomaron esa decisión o mejor dicho si no tomaron la decisión de conectar el gas para que haya 4 ó 5 mil personas del barrio haciendo actividades deportivas y culturales, ahí me dí cuenta, con más razón, que no iban a encarar un camino tan largo y tan difícil para desembocar en que los Juegos Panamericanos se pudieran hacer acá. Son decisiones coherentes con la forma que tienen de gobernar, mucha gente la ve mal, a mí no me gusta, pero hay gente que lo compartirá, seguramente", afirmó Taccone.

Por último, el presidente de Once Unidos aseguró que "me da bronca porque es una oportunidad perdida, porque son muchísimos puestos de trabajo que Mar del Plata se pierde. Ojo, a mí no me gusta engañar a la gente ni crear falsas expectativas. No era una empresa fácil, había que trabajar mucho. Pero bueno, seguramente el intendente Roig, hace algunas décadas, cuando Mar del Plata se planteó que sea sede del Panamericano del '91 primero tampoco la tenía fácil y le pusieron muchas ganas y trabajaron en conjunto con los actores políticos de esa epoca y lo pudieron realizar en el '95. Yo en el fondo tenía la esperanza de que lo hagan, pero como te dije dos o tres veces, las cosas son así".