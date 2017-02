Caída en la venta de combustibles: “En Mar del Plata fue pequeñísima”

A pesar de que el gobierno nacional anticipó que durante este 2017 habría más aumentos en los combustibles luego de concretar la primera suba del 8% en enero pasado, Patricio Delfino aclaró que eso “debería depender de ciertos factores ajenos a la gestión”.

“Si el dólar no sube y el valor del crudo tampoco, no tendría que haber ninguna suba. No necesariamente hay que estar hablando de que habrá aumentos”, sentenció.

En esa línea, de todos modos, separó los tantos: “El valor del petróleo tiene que tener una convergencia con la oscilación del precio. Después están las determinaciones político económicas del gobierno de turno que ya son otra cosa”, concluyó.