Comedor Amiguitos: “No se entregan alimentos en enero”, dijo Baragiola

Tal como reveló 0223, el Comedor Amiguitos del barrio Parque Peña tuvo que cerrar sus puertas porque la gente dejó de donar alimentos y más de 85 niños, que tienen entre 1 y 14 años, se quedaron sin la posibilidad de acceder a su única fuente de alimento.

El comedor está ubicado en Tapia 6675 y se mantenía gracias al esfuerzo de Belén Alanís. En declaraciones a FM 99.9, la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Vilma Baragiola, explicó que “el comedor es atendido por Desarrollo Social desde hace 4 años aproximadamente. La señora Alanis recibe mes a mes la atención del merendero, dentro de la atención que hacemos repartiendo leche”. “Tiene el comedor diariamente y en la semana atiende a chicos también con leche. Una cosa es el comedor y otra el merendero”, aclaró.

Resaltó que “todos los que manejan comedores saben que el municipio no sostiene atención permanente de comedor porque son de autogestión y tiene que ver con que el municipio le de el paliativo para funcionar. También saben que en enero no tenemos en calidad suficiente la provisión de alimento, porque las compras para navidad que son más de 7 millones de pesos se avisa que en enero no se entrega”.

Además, Baragiola manifestó que “la semana pasada comenzaron a repartir insumos para los más de 170 comedores que funcionan en la ciudad”. “Hoy el comedor volverá a funcionar y atiende 85 chicos. Hemos estado en contacto con ella la semana pasada para entregar la comida del merendero”, señaló.

Y remarcó: “Casi siempre pareciera que quien reparte la comida soy yo, pero sólo soy la responsable del área y estoy bajo el control de las compras para que no haya desabastecimiento además de hacer gestiones para que no falten los insumos”. “Alaniz nunca dice además que fue llamada por la Secretaría de Desarrollo Social para tratar de ayudarla con su situación”, concluyó.