Fueron presentados los 15K del Náutico-Aldosivi

Fueron presentados en la tarde de este lunes, los 15 K Náutco-Aldosivi, prueba ésta que retornará a la ciudad, el 19 de marzo, tras un impasse de cuatro años. Se estima que unos 1.200 corredores tomarán parte de la misma.



El Club Náutico estuvo representado por el doctor Eduardo Ramirez Lijo, quien manifestó a su turno “ Realmente estamos muy conformes con el haber podido recuperar esta carrera. Gracias a la gestión y la buena predisposición de Gabriela, al frente del EMTUR, tendremos una carrera que contiene el peso de la historia. Por aquí pasaron Oscar Raimo, José Rando que fue el primer ganador, Marita Peralta, Sergio Victor Palma, que ganó 5 veces consecutivas y muchisimos atletas de elite. Hoy tenemos dos eventos internacionales en nuestro club, tanto en Tenis como en Yachting y para nosotros es muy importante que los corredores sepan que esta prueba se hará siempre en marzo. Creemos que va a ser atractiva y que la van a disfrutar los atletas, para eso estamos trabajando.



El responsable de las Relaciones con la Comunidad del Club Aldosivi, Juan Manuel Aiello, en tanto, dijo que “ Nosotros tenemos una marca, que gracias a dios, luego de haber llegado a primera en fútbol, se está consolidando día a día. Pero no por ello descuidamos la apertura para los marplatenses y organizamos torneos de ajedrez, teatro y otras actividades. En este caso nos sumamos para compartir con otro club del Puerto, el Náutico, esta realización que sigue marcando en qué rumbo queremos ir. Aldosivi apuesta mucho a que esta carrera sea el inicio de la actividad de muchos vecinos de la zona Sur y esperemos que el tiempo nos de la razón”.



Finalmente, Gabriela Magnoler señaló, “Siempre estamos abiertos a apoyar todas las iniciativas, pero al ver que dos clubes se unían, sin intereses espurios y egoísmos, no lo dudamos un minuto. Creemos que así como la semana pasada tuvimos a los Clavadistas, que fue un verdadero éxito, con este tipo de pruebas vamos estirando el verano. En enero nos llueven las propuestas, pero queremos que tanto febrero como marzo también tengan motivos para que la gente visite la ciudad”



La competencia en sí se llevará adelante el día 19 de marzo desde las 7;30 de la mañana. Los corredores partirán desde la puerta del Club Náutico, para tomar la avenida Juan B Justo hasta su cruce con Alem.Por ésta bordearán el Golf de Playa Grande e irán hasta Alvarado, para subir por la costa hasta el Hotel Costa Galana que es donde estará el primer puesto de hidratación. Por Saavedra bajarán a la costa, para correr por el Boulevard Patricio Peralta Ramos. En el cruce con Juan B Justo finalizarán los cinco kilómetros para aquellos que hayan optado por esa distancia, mientras que el lote de corredores de los 15 K continuará por Avenida de los Trabajadores, pasando por el Centro Comercial Puerto, hasta la ex Casa del Deportista, ubicada frente al balneario 1 de Punta Mogotes. Bajarán y volverán hacia el Puerto, entrando por la puerta Este del predio de Aldosivi, ubicado frente al balneario 25. Dentro del espacio auriverde, recorrerán un kilómetro sobre pasto y mejorado, para luego retomar Avenida de los Trabajadores en sentido inverso y arribar al Club Náutico que es donde terminará la competencia.



Habrá hidratación en tres puestos durante el recorrido mayor y al llegar, los deportistas tendrán un stand donde también habrá frutas variadas.



Los participantes, con su número de pechera, participarán de importantes sorteos, de PC box y otros sponsors que apoyan esta realización, luego de la coronación.