Eliminan los aranceles para las computadoras y la importación de partes

El anuncio de la eliminación de los aranceles tanto para la importación de componentes con los que producir computadores como para la importación de equipos informáticos terminados, que había sido adelantado por el Ministerio de Producción en noviembre último, se concretó este lunes 20 de febrero con el Decreto 117 publicado en el Boletín Oficial.

Enmarcada en las excepciones que tienen los países miembros del Mercosur para reducir los aranceles a diversos bienes, entre ellos los relacionados a tecnología, la medida que eliminará el arancel del 12% promedio para la importación de componentes para producir computadoras en el país comenzará a regir este martes 21 de febrero.

Para el caso de la eliminación del arancel del 35%, la resolución quedó prevista para aplicar a partir de abril e incluye a las computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio.

Según definió el gobierno en el decreto, la modificación del esquema arancelario para estos productos "redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local".

El objetivo de reducir el precio y mejorar la calidad de notebooks y computadoras, genera mucha preocupación para los productores locales de computadoras por la pérdida de puestos de trabajo. Más allá de otras normativas complementarias que lanzó el Ministerio de Producción con el Ahora 18 en diciembre para favorecer el consumo de notebooks de ensamblado nacional, y la inclusión de una cláusula en la licitación de Conectar Igualdad para 2017, que excluye los equipos importados en la compra de 450.000 netbooks por parte del Ministerio de Educación.