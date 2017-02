El oficialismo busca aprobar el presupuesto, mientras se tensiona Acción Marplatense

La comisión de Hacienda abordará este martes a partir del mediodía el proyecto de presupuesto 2017 y si bien esta gestión no se caracteriza por la garantía para asegurar el acompañamiento o no de determinadas iniciativas, se espera que logre el acompañamiento necesario para ser aprobado en la próxima sesión.

El oficialismo logró el acompañamiento del radical Mario Rodríguez, que pese a formar parte del interbloque Cambiemos, en los últimos tiempos rechazó varias propuestas del Ejecutivo y fue crítico tanto con el presupuesto como con la suba de tasas. Sin embargo, días atrás anticipó su voto favorable.

Así, el presidente de la comisión Guillermo Arroyo cuenta con los votos de Rodríguez, Patricia Serventich (Agrupación Atlántica) y Lucas Fiorini (Crear). Ya sabe que el radical Eduardo Abud y el díscolo José Cano votarán en contra y lo mismo ocurre con Alejandro Ferro (AM) y Marina Santoro (FpV).

La atención está puesta en lo que hará Santiago Bonifatti, integrante de Acción Marplatense y expultista, dos características que hasta hace poco tiempo parecían difíciles contraponerlas. Sin embargo, el expresidente del Emvial ya no disimula su distanciamiento con el exintendente. De hecho, la semana anterior él y Héctor Rosso fueron claves para que se aprobara el presupuesto de Osse.

Mientras se especula con un guiño de Bonifatti al oficialismo para permitir destrabar el presupuesto, desde Acción Marplatense se apuraron a emitir un comunicado en el que informaron que la mesa directiva del partido resolvió “por unanimidad de los presentes” que “la postura de Acción Marplatense sea votar de forma negativa el presupuesto municipal y otorgó mandato a los concejales para que obren en este sentido”.

Bonifatti, que todavía es el presidente del partido, no participó de ese encuentro y tampoco reconoce ese “mandato”. Desde su entorno, no obstante, advirtieron que todavía no tiene resuelto su voto, aunque saben que una abstención le permitirá al oficialismo sortear la comisión y pensar en su aprobación en el recinto la próxima semana.