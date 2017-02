El arquero de Boca explicó su error ante Aldosivi

Venía bajo la lupa, y ese error directamente lo dejó con poco margen de cara al futuro. El arquero de Boca, Axel Werner, se refirió por primera vez al "blooper" que cometió en el primero de los tres goles con que Aldosivi derrotó al "Xeneize" en el Minella. "Fue un error grosero, fallé en la concentración y en no estar 100% enchufado en el partido. Tuve una mala lectura en la jugada, quizás leí que Penco llegaba y por eso me adelanté y me picó alto. Y me pasó", declaró al programa radial Closs Continental.

"Muchas veces estas cosas te pasan de joven, pero nada te asegura que siendo grande no vas a cometer un error. Son errores que te hacen bajar a la tierra y empezar a valorar un poco más el lugar donde estás y se valora que te toque jugar todos los fin de semanas. Te hace valorar mucho más en el día a día cuando sos arquero de Boca", agregó el ex Atlético Rafaela y cuyo pase pertenece a Atlético Madrid.