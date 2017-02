Arroyo implementará programas de educación contra la violencia de género

En el marco de la presentación de nuevas obras viales en el barrio Belisario Roldán este martes en la mañana, el intendente Carlos Arroyo anunció la implementación de diversos programas educativos contra la violencia de género en todos los niveles del ciclo lectivo.

La novedad llega en la previa del encuentro que mantendrán el viernes próximo integrantes de la Dirección de Escuelas provincial y el equipo de educación del municipio a fin de aunar criterios en el área. Al respecto de la iniciativa, en diálogo con la prensa, el jefe comunal expresó: “Es una de las cosas que puedo anticipar: voy a imponer como tema personal de mi gestión, que ya se lo pedí a la secretaria Ana María Crovetto, un proyecto que incluya la educación contra la violencia de género en todos los niveles”.

Arroyo no tuvo reparos en asegurar que el proyecto se aplicará “este año, aunque sea con un horario especial o como se pueda”. “Quiero que desde la educación inicial ya comencemos a trabajar, porque la única forma que tengo como Secretario de Seguridad para combatir realmente la violencia de genero es comenzar con educar. Lleva tiempo, pero tenemos que empezar ya, no podemos perder un día más”, razonó, entusiasmado.

En esa línea, al ser consultado por la implementación de la Ley de Educación Sexual en las escuelas municipales, el jefe comunal aseguró que trabajará “en todos los sentidos que nos lleven a combatir la violencia, que es un mal endémico de esta época. Lo único que nos separa de los animales es la capacidad de ser racionales y no ser violentos. Haremos lo imposible por generar un sistema de programas, adecuado a distintos niveles, porque no es lo mismo un jardín de infantes que una escuela secundaria, en los que podamos educar a la juventud de la necesidad de ser absolutamente respetuosos en las diferencias, de la identidad y de los géneros, sobre todo de la mujer, que ha sido tan maltratada”, sentenció.

Para despedirse, compartió una reflexión y les dejó una pregunta a los periodistas presentes: “A veces me pregunto hasta donde llegan los límites de nuestra cultura, de lo que se nos ha inculcado equivocadamente desde hace muchísimo siglos. Me pregunto muchas veces, ¿Dios no habrá sido mujer?. ¿Por qué siempre pensamos que es hombre?”, concluyó.