Clarín no miente solo ratonea, se pasó un poco y Chobi recargado

Clarín no paga

Aún no sale de su asombro un joven músico marplatense que semanas atrás fue convocado para tocar junto a su banda Espacio Clarín que funciona en Alberti, entre Güemes y Alvear. Es que la invitación llegó con una aclaración: “Acá no se paga”.

Ante la advertencia, el artista, sin perder las buenas formas, agradeció pero rechazó la propuesta. “Como hacemos siempre, me contacto con los muchachos y les planteo el tema. Todos convenimos que no íbamos a tocar gratis y menos en el medio de un conflicto gremial donde empleados del medio fueron echados porque van a contratar la misma cantidad de gente pero con un contrato basura”, posteó el muchacho en su Facebook.

Pero, para su sorpresa, la historia no terminó allí. Ante el rechazo de la oferta, la joven que antes los había convocado sí perdió los buenos modales: les dijo que no los iban a invitar más, le enumeró las bandas que sí habían accedido y hasta les advirtió que "no iban a aparecer" en un montón de otros medios de comunicación. Todo eso, para justificar por qué no le pagan a alguien a quien contratan para trabajar.

Más adjudicaciones de licitaciones que superan el presupuesto oficial

En el marco de la implementación del Programa “acciones para la provisión de tierras para el hábitat social”, el Ejecutivo municipal adjudicó dos licitaciones para el arreglo de las plazas en los barrios El Martillo y Belisario Roldan. En ambas ocasiones, las ofertas superaron el presupuesto municipal.

La oferta de Rocma SRL por mejorar la plaza de El Martillo fue casi 9.200.000 pesos. Una cifra que superó en un 15% el presupuesto oficial.

Por su parte, la propuesta de Luis Franco Rossi para poner en valor la plaza del barrio Belisario Roldan fue de $ 8.000.987, superó en un 12% el presupuesto oficial.

Cura enojado

Héctor Díaz es más conocido como el Padre Chobi. Es uno de los referentes de La noche de la caridad y el Hogar de Nazareth y suele tener posturas críticas hacia la gestión de Cambiemos.

El párroco de Santa Rita estalló en las últimas horas contra Vilma Baragiola, ante la justificación de por qué no había recibido alimentos el comedor Amiguitos del barrio Parque Peña. "Parece que no es funcionaria del estado municipal más bien parece llevar adelante la gestión de un grupo de damas que hacen beneficencia con los pobres", escribió.

Ultimátum

Parece que el intendente y parte de su equipo no están contentos con algunas resoluciones que firmó el jefe de compras de la Municipalidad. Se trata de un hombre de carrera, con más de una década en la comuna. Pero algunos ya deslizaron la posibilidad de “correrlo” de ese puesto porque, creen, les juega en contra a propósito.

Así ya circuló por varios despachos un decreto para trasladar al funcionario de carrera al Enosur. Esta idea contrasta bastante con el discurso del intendente de reconocer a aquellos empleados de carrera de la Municipalidad, pero además chocó con una barrera inesperada.

“Si me traen esto de nuevo para que lo firme me voy”, dijo el jefe máximo del funcionario que pretenden trasladar. ¿Insistirán?

Nones

A través del decreto Nº 121, el intendente Carlos Arroyo denegó la iniciativa privada de la firma Neosur SA, que pretendía construir una torre en el predio de antiguo chalet, en Boulevard Marítimo 1661 en la Loma de Santa Cecilia.

“Con la altura que alcanza el edificio proyectado, la sombra que arroja el mismo no se inscribe totalmente dentro de los conos de sombra producidos por los edificios existentes, incumpliendo con ello las previsiones del COT, afecta al Paseo de las Américas”, dijo el jefe comunal, quien destacó la oposición de los vecinos a este millonario emprendimiento inmobiliario.

¿Y Candela? ¿Y Marcelo?

Desde que asumió el intendente Carlos Arroyo, no pasa una semana sin que los vecinalistas de General Pueyrredon se movilicen a la municipalidad. Deudas en el pago de los convenios, falta de mantenimiento de los barrios, ausencia de un plan de obras para los distintos sectores, son algunos de los reclamos del sector, cuyos representantes han llegado a encadenarse en el hall del palacio municipal a la espera de una respuesta.

Lo llamativo es que en todo este lío, hay una persona que brilla por su ausencia: Marcelo Carrara, director de Asuntos de la Comunidad o, en otras palabras, el responsable de que las asociaciones vecinales funcionen como corresponde. “No entiende nada, viene del palo de las colectividades”, dicen algunos. Otros, son aún más malos: “Está ahí solo porque es el mejor amigo de Guillermito”.

Lo cierto es que la presencia de Carrara ante los reclamos de los fomentistas es prácticamente nula. Incluso, se comenta que suele “llevar y traer” en contra de los vecinalistas. Qué feo.

Excepción a domicilio

El intendente Arroyo elevó a consideración del Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza por el cual se autoriza por excepción al Centro de Constructores y Anexos, a adoptar normas urbanísticas para la ampliación del edificio de la entidad ubicado en la avenida Independencia Nº 2249.

En el expediente, se explica que “la propuesta de la presentación actual se trata de un salón de usos múltiples desarrollado en la planta alta del edificio, el cual se utilizaría para realizar el área de capacitación de profesionales para jefatura de obra y la expansión de los servicios de la mutual”.