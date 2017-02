Quita de aranceles para la importación de computadoras: “Todo lo que se traiga de afuera es un trabajo que no se hará acá”

La confirmación de la eliminación de los aranceles tanto para la importación de componentes con los que producir computadores como para la importación de equipos informáticos terminados, genera nuevas preocupaciones en el ámbito laboral de la Argentina. A partir de lo adelantado por el Ministerio de Producción en noviembre último y concretado el lunes pasado vía el Boletín Oficial, son varias las empresas del rubro en el país que han determinado, en primera instancia, suspender trabajadores.

Desde la semana pasada que la UOM se moviliza por lo acontecido en la compañía Banghó y aunque en Mar del Plata, según reconoció el titular del gremio, José Luis Rocha, “la medida no generará un fuerte impacto y no nos afecta tanto, no deja de ser preocupante la situación a nivel país”.

En diálogo con 0223, el dirigente expresó: “El análisis de esto no es bueno. Y tampoco hemos tenido respuesta del gobierno. No es que la queja del secretariado de la UOM es simplemente defender los puestos de trabajo sin propuestas. Le hemos acercado alternativas al tema y la postura del presidente fue tajante: esto es una decisión tomada. No dejó margen a negociar”, detalló Rocha.

“El panorama no es bueno. Tenemos una situación compleja y todos están expectantes. Vamos a seguir de cerca como afectará a los comercios más chicos. Por ahora no tenemos noticias de suspensión de trabajadores en Mar del Plata. Sí algunas empresas que trabajan con petróleo que con la importación de ciertos productos han tenido inconvenientes. Sucede que es claro: todo lo que se traiga de afuera es un trabajo que no se hará acá”, sentenció el titular de la UOM Mar del Plata.

“Abrir las fronteras con la baja de los aranceles o directamente su eliminación, indudablemente afecta”, concluyó Rocha.