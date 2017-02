Docentes advierten: “Sin una paritaria nacional, no habrá inicio del ciclo lectivo”

Una semana después de la reunión de delegados que Suteba celebró en Mar del Plata, en la que los docentes dejaron en clara su postura respecto a la negociación paritaria con el gobierno de Vidal, más gremios se reunieron para analizar la problemática. Udocba, Sadop, FEB y la secretaría docente del STM, entre otros, intensificaron su rechazo a la propuesta de la líder del PRO en la Provincia y volvieron a pedir por una negociación “sin imposiciones”.

“El inicio de clases depende fundamentalmente de la propuesta que hagan los gobiernos nacional y provincial a los trabajadores de la educación. Nosotros nos sostenemos en lo que indica la Constitución: el garante del inicio de los ciclos lectivos debe ser el Estado. Por eso decimos que la propuesta de Vidal de hace 17 días atrás fue absolutamente rechazada por todo el conjunto de gremios docentes provinciales”, recordó Gustavo Santos Ibáñez, titular de la seccional local de Suteba en diálogo con 0223.

Al respecto de la intención del gobierno de Macri de no abrir la discusión paritaria con los docentes nacionales, el dirigente gremial advirtió: “Si es que no hay una convocatoria del gobierno nacional a paritarias como lo indica la ley, que Cambiemos estaría violando, no se van a resolver los conflictos provinciales”, razonó.

Consultado por las posibles medidas de fuerza que abarcarían los días 6, 7 y 8 de marzo, Santos Ibáñez prefirió por el momento mostrarse cuidadoso: “Nosotros, en el caso de Suteba, estamos en una etapa de fuerte movilización interna, con recorridos de escuelas, reunión de cuerpo de delegados y escuchando la bronca legítima de los compañeros, de no encontrar respuesta. En ese sentido, y pertenecientes a Ctera, como mandato de los secretarios generales, no se iniciará el ciclo lectivo si es que no hay convocatoria a la paritaria nacional, algo que será ratificado en el congreso que celebraremos este jueves” insistió el titular de Suteba.

Al respecto del porcentaje del 18% en cuatro veces que elevó Vidal, Santos Ibáñez fue tajante: “Las mismas usinas económicas del gobierno nacional están planteando que la inflación superará el 25,3% este año. Por lo que proponer un aumento del 18% atado a una clausula gatillo, que esta misma Provincia no reconoció el año pasado en la paritaria anterior, nos lleva a un callejón de salida”, entendió.

“El aumento tiene que ser de un 35%, y en todo caso convocar a las paritarias en forma continua, poniendo números reales sobre la mesa. No puede venir el gobierno e imponer un porcentaje. Se puede definir, hay que discutirlo”, sumó el dirigente.

Por último, Santos Ibáñez reconoció que “la lucha de los trabajadores bancarios es significativa para el movimiento obrero, no sólo para los gremios de la educación. Su obtención del 24,5 es muy importante en términos salariales y demuestra que en el marco de la lucha y la unidad, es posible romper el techo que nos quieren establecer”.