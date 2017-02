Independiente muestra su costado solidario

Este domingo el Club Independiente propuso la semana solidaria para ayudar al comedor "Amiguitos de Belén", lugar al que asisten más de 85 nenes que necesitan la ayuda de todos. Por eso, en el partido de la Copa Challenger "A" frente a Cadetes del último domingo se convocó a acercar un alimento no perecedero.

También, durante el resto de la semana también se podrán acercar alimentos no perecederos y traer ropa, calzado que ya no uses a la sede social del club, San Juan 872, o en el Buffet de la Villa en horario de entrenamiento. Cabe destacar que hay dos jugadores de nuestro club que asisten a diario a este comedor, de las categorías 2006 y 2007.