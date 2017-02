Cuartos definidos

Sebastián Baez , Juan Pablo Grassi Mazzuchi , Paula Barañano y Lourdes Carlé ganaron sus compromisos de octavos este miércoles. Con estos resultados, los cuatro tenistas se situaron en la instancia de cuartos de Final que se realizarán el jueves, desde las 10, en el Club Náutico Mar del Plata.



Sebastián Baez, el preclasificado número 1, superó a Franco Díaz Acosta, de nuestro país, por 7/6 y 6/4. Juan Pablo Grassi Mazzuchi, resignó un set, pero pudo imponerse finalmente al colombiano Nicolás Mejía 6/3, 2/6 y 6/1. Ambos accedieron a cuartos y de imponerse mañana, se encontrarán en una de las semifinales de este Sudamericano Individual Grado B 1.



Entre las damas, la argentina con más chances, Lourdes Carlé superó a la chilena Alejandra Rosales por 6/2 y 6/3. La tenista local Paula Barañano, en tanto dio cuenta de la colombiana Sofía Munera Giménez por 6/3 y 6/1.



Otro tenista del club Náutico sigue en carrera. Ezequiel Santalla superó al colombiano Sergio Hernández Ramirez tras resignar el primer set por 6/2. Los últimos parciales fueron 6/2 y 7/6 para el jugador marplatense.



En Cuartos, a partir de las 10, los cruces serán Sebastián Baez-Axel Geller, Gabriel Decamps (Brasil)-Juan Pablo Grassi Mazzuchi, Ezequiel Santalla- Juan Renato Rodriguez Sánchez (Perú) y Thiago Seyboth Wild (Brasil)- Juan Bautista Otegui ( caballeros) , Entre las damas, chocarán Lourdes Carlé-Laura Sofía Rico García (Colombia), María Camila Osorio Serrano (Colombia)- Anastasia Jamasnique (Perú) , Paula Barañano-Thiassa Pedretti (Brasil) y Fernanda Labrana (Chile)- Emiliana Arango (Colombia)



“Esta es mi casa, es un lindo desafío jugar acá”



El representante del Club Náutico Mar del Plata, finalista de la Copa Gerdau la semana pasada y uno de los candidatos a instalarse en la final, dijo luego de su victoria ante el colombiano Mejías “ Hoy estuvo duro, hacía mucho calor. Por suerte pude sacarlo a adelante y esto me pone muy contento, ya que estoy jugando en mi club. Esta es mi casa, vengo desde los 6 años, es un lindo desafío jugar acá. Alguien me comentó que me podía tocar Baéz, pero la verdad es que sólo pienso en el partido con Decamps. Jugamos hace dos semanas y le pude ganar en el Banana Bowl, pero tengo que estar tan preciso y fino como ese día para superarlo”



Luego, el entrenado por Daniel Larreina “esto es mucho mental y por suerte tuve dos muy buenas semanas en Brasil. Creo que esto te da seguridad y si bien no estoy acostumbrado a jugar ante tanta gente, quiero dar lo mejor para este certamen”