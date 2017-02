Docentes y CGT contra Cambiemos: “El gobierno oye pero no escucha”

Un día después de anunciar el paro docente por 48 horas para el 6 y 7 de marzo, el gremio Sadop se reunió en Mar del Plata con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina, para brindar una conferencia de prensa conjunta, explicar los alcances de la medida y pedir a los gobiernos de Cambiemos por cambios en las políticas de gestión.

En primera instancia, Sergio Arista, referente de Smata, se mostró alegre por la unión de al menos “27 distritos de la provincia representados en este acto que tiene por objetivo discutir la generación de empleo digno, evitar el cierre de más puestos de trabajo y hablar sobre el sostenimiento laboral, a fin de conformar un documento unificado que sea la plataforma en la que los trabajadores digamos lo que pensamos respecto a la matriz productiva de nuestro país”.

Antes de darle la palabra a Mario Almirón, Secretario General del Sindicato Argentino de Docentes Privados, Arista reiteró el pedido de la CGT en relación a Mar del Plata: “Creemos que es necesario reconocer el problema y desde hace 20 días pedimos declarar la Emergencia Laboral y Social. Debemos preocuparnos por la suba tarifaria de la misma manera que nos preocupamos por el trabajo y los salarios”, razonó.

A su turno, el titular de Sadop aseguró que “los cinco gremios movilizaremos con la CGT y también movilizaremos por nuestras causas propias, por el motivo concreto relacionado a la no convocatoria de la paritaria federal docente por parte del gobierno nacional”.

“Estamos muy preocupados ante lo que significa una política que no sostiene el empleo y que genera despidos. Exigimos medidas para que se sostenga y protega la industria nacional y que se evite que cada vez más compañeros se queden sin empleo” sumó Ángel Guaras, referente de Sadop en Mar del Plata.

Consultado por las declaraciones del ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, que confirmó este viernes en la mañana la posibilidad de que el gobierno provincial cierre “por decreto” la paritaria docente, Almirón respondió rápidamente: “Desde el punto de vista del marco jurídico, el gobierno ya está incumpliendo con su obligación de convocar a paritaria, que está en la Ley de Financiamiento y su decreto reglamentario. Con una decisión unilateral iría igual por fuera de la ley, que indica que el piso salarial se fija por acuerdo. En los hechos, lo puede llegar a hacer, es posible que suceda, pero nosotros lo rechazaríamos. Entendemos como en cualquier gremio, que el salario tiene que ser el producto del acuerdo entre trabajadores y empleadores”, comprendió.

Por último, Almirón aclaró: “Hemos lanzado este paro diez días antes del inicio de clases. Si el gobierno tiene voluntad de solucionar este problema de raíz, no solamente atacar sus efectos, tendría que convocarnos y procurar un acuerdo. Pareciera que lo único que quiere no es solucionar el tema, sino atacar los efectos. Por eso la amenaza del descuento de días de paro. Reclamamos que es un salario injusto por el simple y claro hecho de que es un salairo insuficiente”, sentenció.

“Nosotros estamos tratando de llamar la atención. Con la marcha del 7 no estamos buscando alterar la paz social ni generar daños. Lo que pasa es que el gobierno oye pero no escucha. Y como no escucha, las medidas que vamos tomando, pueden ser medidas cada vez más fuertes. Sin embargo, siempre serán pacíficas y en el marco de la convivencia democrática. No vamos nosotros a empujar este conflicto a una expresión violenta, porque no nos interesa, no es esa nuestra cultura y tampoco nos conviene, a raíz de que en situaciones así siempre pierden los trabajadores. Pero este es un conflcito que se tiene que visibilizar”, concluyó Almirón.