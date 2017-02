El título se fue para Brasil

El brasileño Thiago Seyboth Wild se quedó con el Torneo Sudamericano B1 de Tenis disputado en el Club Náutico al derrotar por 6-4 y 7-6 (6) al argentino Axel Geller. Al igual que el año anterior, un jugador del vecino país se lleva el título de Mar del Plata



El partido fue sumamente parejo en sus inicios. Si bien Geller poseía un saque mucho más potente, el jugador nacido en Santa Catarina, pero residente en Río, se las ingenió para hacer puntos largos. Arribaron a un 3-3 y allí hubo un punto que fue significativo para que el jugador visitante quebrara . Un gran drop shot del jugador porteño fue alcanzado con lo justo por Thiago y Geller le tiró al cuerpo, pero la pelota se fue larga. El jugador verdeamarelho mantuvo su saque y se colocó 5-3 arriba, pero Geller no se iba a entregar facilmente y achicó a uno la diferencia. Lejos de presionarse, Seyboth Wild se mostró sólido y mantuvo su saque, para llevarse el parcial por 6-4.



La tendencia se mantuvo en la segunda parte, Geller marcó diferencias cuando pudo imponer su potencia y Seyboth Wild no dejó pelota por perdida. Las veces en las cuales el brasileño cometió doble falta, en tres casos, no fue aprovechada por el argentino, a quien sus ansias de cerrar lo traicionaron. El jugador catarinense levantó dos veces un 0-30 cuando le tocó ir al saque y pudieron arribar a un tie break para definir al campeón. En la definición rápida, hubo un solo jugador en cancha , ya que el jugador brasileño se colocó 5 a 1 arriba, luego 6 a 2, con varias chances de match point. Geller no pudo dominar sus nervios y claudicó ante un rival que fue más inteligente para jugar los puntos importantes.