La AAMH presentó las competencias de 2017

Con la presencia del Presidente de la AAMH, Daniel Iza, presidente de los clubes afiliados, coordinadores deportivos y delegados, se llevo adelante, en la oficina de deporte federado, la presentación de las competencia oficiales 2017 y entrega de los fixtures de los torneos 2017 para el el hockey de la ciudad.

En primer lugar el Presidente de la AAMH, dio la bienvenida a la presentación, y oficializó a la nueva comisión de torneos para el año 2017 que está integrada por: Gabriel Ceratto, Diego Landi, Gustavo Rios y Jose Luis Robles. Luego los integrantes de la comisión de torneos, presentaron a la Comisión Administrativa de Torneos, que estará integrada por: Ana Paula Thomas, Veronica Melchor, Carla Debenadetti y Nora Reyes y pasaron A enumerar los objetivos principales de esta gestión destacando entre otros: Mejora del nivel de competencia, Incremento de cantidad de jugadoras y jugadores, continuidad deportiva, y proyección hacia el 2020. Llegando al objetivo para ese año de 12 clubes en la A y 12 clubes en la B . También se planteo como un objetivo fundamental el desarrollo del la rama masculina en los clubes integrantes de la AAMH, arrancando con divisiones inferiores que serán integradas durante el año en curso en seven y encuentros que realice la AAMH, para de a poco ir logrando una competencia interna, para llegar a lograr un torneo competitivo de esta rama en la ciudad de Mar del Plata.

Ya pasando al tema deportivo en sí, el primer cambio que se informo, es el formato de juego para el año en curso, ya que la AAMH, se adaptara para las divisiones de Sub 18, y Plantel Superior al formato de 4 tiempos de 15 minutos, tal como lo hace la CAH.

Otra novedad para este año, es la Copa de Honor, que se disputara el 11 y 18 de Marzo, entre los 4 primeros de Mar del Plata y los 4 primeros de Tandil, para la categoría 1ra. En la edición 2017, participaran por la FTH, Uncas, Remo, Independiente , Los Cardos y por la AAMH, CUDS, MdP, UNI, Trinity. La primera y segunda fecha de esta copa, se jugara el 11 de marzo en la ciudad de Tandil, y la tercera fecha y Finales, se hará el 18 de marzo en la Ciudad de Mar del Plata.

Siguiendo con los torneos inter-asociaciones, el 20 de noviembre, se disputara la Copa Mar y Sierras, que la jugaran el 1ro de cada categoría de Mar del Plata y Tandil. En la edición 2017, la FTH, tendrá la localia de la misma.

En lo local, el torneo oficial dará comienzo el 25 de marzo y se jugara la final el 21 de octubre. Al igual que el año anterior, contara con 3 líneas (A, B y desarrollo), dado que para el año 2018, la línea A sera llevada a 10 equipos en lugar de los 8 actuales, este año habrá de la B a la A 2 ascensos y no habrá descensos directos de la A a la B, si se pondrá en juego una promoción entre el último de la A con el tercero de la B, lo mismo ocurrirá entre Desarrollo y la B. A diferencia que en años anteriores, en esta ocasión, las finales serán con cruces de cuartos, seminales y finales, con ventajas deportivas al mejor posicionado en cuartos y semifinales, y con partido ida y vuelta para la final, en caso de empate de la serie, se jugara alargue con gol de oro, y en caso de persistir, la definición sera por shoot out.

Otra de las competencias locales, sera la Copa Challeger, que integrara a los 32 clubes asociados, la misma se jugara a lo largo del año, comenzado la 1re. fecha el 29 de abril la final será el 2 de Septiembre, la suma de puntos en esta copa es por club (suman los puntos de todas las categorías).

Entre el 04 y 11 de Noviembre, se jugara el Seven Oficial 2017 y hay programados 4 encuentros de infantiles para las categorías Sub 12, Sub 10 y Sub 8, distribuidos a lo largo del año.

Con respecto al Torneo oficial 2017, se produjo una modificación en la integración de la linea B, dado que el CLUB IAE B, solo presentara 2 categorías por lo que no puede reglamentariamente integrar la línea B , su lugar será ocupado por el mejor posicionado de los descendidos que en este caso es Sporting B. Los maristas que están próximos a finalizar su cancha, presentarán además de su Línea A y B completas, una línea C, con las categorías Sub 14 y Sub 16, que competirá en Linea Desarrollo, lo mismo ocurre con Banco Provincia, que incorporará una Banco B, con también una categoría Sub 14 y otra Sub 16

La Línea A, estará integrada por: CUDS A, MDP A, Uni, Trinity, IAE A, IDRA, Sporting A y CUDS B.

La Línea B, estará integrada por: River, Del Valle, Biguá, Náutico, MDP B, Once Unidos, Banco Provincia y Sporting B.

La Línea Desarrollo A estará integrada por: CSCP, Pueyrredon, Libertad, Urquiza, Deportivo Norte, Villa Gesell, Uni B, Quilmes, Pinamar y Talleres.

La Línea Desarrollo B estará integrada por: IAE B, Banco Provincia B, Miramar, Sporting C y Juvenilia.