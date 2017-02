Kimberley quedó complicado de cara a la revancha

Tres minutos fatales le pueden costar la eliminación a Kimberley de esta edición de la Copa Argentina. Porque si bien tiene material y argumentos para revertir la historia en Bahía Blanca, es complicado salir con esa desventaja, un gol local te hace aún más cuesta arriba la historia y, encima, se sabe lo difícil que es el reducto en "La Loma" donde Bella Vista juega sus partidos e intentará sostener la ventaja obtenida por el 2 a 0 en el José Alberto Valle, en el juego de ida de la segunda llave eliminatoria del certamen nacional..

Se conocían mucho Kimberley y Bella Vista, se tenían estudiados y el encuentro salió parejo, con ambos muy ocupados en cortar los circuitos del rival y generando poco. Buenas intenciones a la hora de jugar, pero poca profundidad, fueron la característica en el inicio de una calurosa tarde en el Valle.

Las jugadas de gol no abundaron, apenas habían tenido una por lado cuando Bella Vista aprovechó su momento y metió un "derecha, izquierda", típico de boxeo, al mentón de Kimberley que cayó nock out. A los 28', Fernando Piore quedó habilitado, de cara a Zappacosta y no perdonó con una buena definición para sellar el 1 a 0. Cuando el "dragón" todavía protestaba una supuesta posición adelantada, llegó el otro cachetazo. A los 31', Barreiro perdió la pelota y el equipo quedó desequilibrado, los bajienses la manejaron bien y Emiliano Ovandro se encargó de sentenciar al arquero y poner el 2 a 0.

Kimberley no podía levantarse de la "lona" y recién tomó algo de aire sobre el final de la etapa, cuando Joaquín Baigorria pegó un cabezazo en el travesaño, que no cambió nada pero al menos les hizo creer que podían ir por más en el segundo tiempo.

El ingreso de Cajal le dio otra dinámica al conjunto local, pero igual siguió careciendo de generación de juego y profundidad ante un visitante que estaba más que hecho con el resultado, cerraba las líneas y lo esperaba tranquilo en su propio campo. Entonces, ahí faltó el revulsivo que dibujara alguna maniobra diferente y pudiera marcar diferencia para romper el cero que plantó Carlos Mungo.

Un remate de Barreiro que exigió una notable atajada de Luján y un cabezazo de Arnaldo que era el descuento y fue anulado por posición adelantada del exQuilmes, fue lo último de un Kimberley que se quedó con un dolor de cabeza y una difícil misión para dentro de siete días, cuando visite "La Loma" y vaya por la hazaña, en sus aspiraciones de seguir en carrera en el gran objetivo del semestre, la Copa Argentina.