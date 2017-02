“Tatore” Vuoso, el artista de las redes

El predio que ya no se llama "Tatore" Vuoso

El 27 de mayo de 2007, Aldosivi decidió homenajear a lo grande a su ídolo: por iniciativa del empresario y directivo Alberto Valastro, descubrieron una plaqueta donde denominaron al incipiente predio ubicado en Punta Mogotes "Tatore Vuoso". En un acto emotivo, el viejo goleador recibió un merecido reconocimiento: "Fue la satisfacción más grande que tuve, es verdad. Ahora sabrán lo que hacen", cuenta el entrevistado. A fines del año pasado, tras una asamblea, un grupo minúsculo de socios votó a favor por quitar este homenaje. Ahora, el lugar se llama "predio deportivo del Club Atlético Aldosivi", a secas y sin mucha originalidad. Y como "recompensa", la cancha principal se llamará "Tatore Vuoso", mientras que otras dos se denominarán "Francisco Mústico" y "Pablo Corti" reconociendo a otros dos ídolos. Pero para la familia Vuoso fue un dolor muy grande esta decisión: "Es una falta de respeto. Pero que Dios los ayude. Eso no se hace. Nunca vi que le pongan el nombre de un lugar a una persona y que después se lo saquen", declaró el ídolo a 0223. "Un poco me dolió. Y no quiero que pongan el nombre mío a una de las canchas", agregó. "Muchos hinchas están enojadísimos. Eso es una satisfacción y me quedo tranquilo con eso", señaló. "Tatore" saca "chapa" y manifiesta: "Yo he jugado con el tobillo quebrado por Aldosivi. Me dieron una inyección y jugué. Cuando mi señora tuvo a nuestro primer hijo, estaba internada con el pibe, y cuando llegó la hora del partido los dejé y me fui a jugar por Aldosivi”.

Goles por libertad en el Servicio Militar

Entre tantas anécdotas, "Tatore" Vuoso recordó su paso por el Servicio Militar en el exGada: "Como sabían que era pescador, armaron un campeonato, los oficiales jugaban guita entre ellos. Yo estaba en la batería sexta. Y me dicen ´necesitamos las camisetas, los pantaloncitos y medias, ¿nos puede conseguir usted?. Veían que cada tanto salía la foto mía en el diario, y me manguearon. Les digo ´sí, pero necesito que me den una semana de franco para conseguirlas´. ¿Sabés cuánto tardé en conseguirla? Un minuto", contó entre risas.

"Llegamos a la final y en el equipo rival jugaba uno de la Selección marplatense, y medio fanfarrón les decía a sus compañeros ´a este lo conozco, déjenmelo a mí´. Íbamos empatando, faltaban 4 minutos, córner para nosotros. Yo siempre iba al segundo palo. El fanfarrón que me quería marcar no pudo, me adelanté y les mandé un cabezazo...terminó el partido y me llevaron en andas hasta la batería que quedaba en Camet".

Vivo, picaro, "Tatore" cambiaba goles por libertad: ´Acá aprovecho, les pido que me dejen ir a la temporada de anchoíta que se ganaba mucha guita´. Primero vino el director de la Escuela y me dice ´muy bien soldado, usted es el mejor jugador de la escuela´. Le pedí hacer la temporada, me firmó y ya me dieron de baja al volver".

Aldosivi-Alvarado, u​​​​na rivalidad que no le agrada

“Cuando jugábamos con Alvarado en su cancha, era brava. Había que jugar ahí. Parecía la cancha de Boca porque la tribuna parecía que estaba adentro. Me decían Gringo, anchoíta. Los miraba y me cagaba de risa”, recordó Vuoso los viejos Aldosivi-Alvarado que no eran clásicos como hoy. “Clásicos eran con Talleres, San Lorenzo-Kimberley, o Independiente-Quilmes que ganaban todos los campeonatos, Urquiza-San Isidro…”, señaló. "Ahora matan gente, afanan, todo con la camiseta. No me gusta para nada esa violencia”.

Para cerrar, contó: “Había un 9 de Alvarado que siempre íbamos cabeza a cabeza en la tabla de goleadores. Y decía ´a este gringo no lo puedo alcanzar´. Jugamos la fecha, hizo tres goles y me pasó. En el partido siguiente hice 4 goles. Después lo tuve de compañero en River y me contó esa anécdota…”

Amistad con jugadores de hoy

Antes, "Tatore" Vuoso iba seguido al predio que lleva(ba) su nombre y entabló vínculos con jugadores y entrenadores actuales. "Con Campodónico tengo una amistad, me hicieron un reportaje en televisión y me llevó en su auto. Es un buen tipo. Con Teté (Quiroz) también. A él le gusta pescar y siempre me quería llevar", contó. Justamente el histórico entrenador lo llamó en la semana el día de sus 80 años.