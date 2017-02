La Cámara de la Madera de Mar del Plata se opone a la llegada de Easy

Desde la Cámara Industrial y Comercial de la Madera de Mar del Plata aseguran que, para que la situación de desigualdad comercial no siga agravándose, no tienen que entrar a la ciudad las inversiones conocidas como grandes superficies, como es el caso de Easy. Sin embargo, están de acuerdo con la instalación de más centros comerciales porque "se trata de muchos comercios con distintos propietarios".

Desde la cámara sostienen que estos grades negocios cuentan con el apoyo de funcionarios municipales y de sindicalistas, como así también de una gran porción de la población que piensa que van a comprar más barato, y tal vez, en algunas ocasiones con el tiempo eso suceda.

"A veces lo barato sale caro”, advierten y dicen que lo que no se evalúa es que los propietarios de todos los comercios pequeños y medianos son los que dan trabajo a albañiles, pintores, yeseros, vidrieros, carpinteros y una larga lista casi infinita de oficios existentes a nuestro alrededor.

Son esos mismos comerciantes y trabajadores quienes compran ropa, toman café, van a restaurantes, adquieren productos de librerías para sus hijos y nietos, arreglan, lavan y mantienen sus vehículos dándole trabajo genuino a nuestros vecinos.

Los integrantes de la Cámara de la Madera sostienen que, las grandes superficies, toman personal con sueldos con los que no se pueden afrontar muchas de las actividades antes mencionadas y las ganancias se las llevan a los lugares de origen.

"No estén tan contentos los obreros, empleados y funcionarios municipales; más bien estén preocupados porque la desocupación no va a disminuir, todo lo contrario. Esas grandes superficies suplantarán miles de comercios medianos y pequeños que vuelcan sus aportes a la ciudad ocupando mano de obra local por un puñado de personas. Tampoco se deberían alegrar algunos sindicalistas, ya que este tipo de inversiones tienen cada vez menos empleados y solo ocupan repositores externos porque ya han comenzado a reemplazar hasta los puestos de cajeros por máquinas; los gremios tendrán cada vez menos personas a quién representar", aseguran.

En este sentido, piden que "no hagamos más ricos a los ricos, ya que no pueden gastar toda la fortuna que tienen" y que por el contrario "distribuyamos las ganancias entre muchos consiguiendo que el dinero entre en un círculo virtuoso y no perverso".