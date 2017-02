Sporting ya tiene todo listo para el Nacional

De cara al debut en el exigente Torneo Nacional de Clubes B, en Salta ante Jockey Club el sábado 11 de marzo, Sporting ensayó por última vez ante Atlético del Rosario en su cancha y cayó 49-12, aunque el resultado es anecdótico teniendo en cuenta que fue un cotejo de preparación y el elenco marplatense tuvo varias bajas.

Los “Maristas” salió a la cancha 1 de la Villa Marista a jugar con Rodrigo Collins, Iván Nemer e Iván Ballesteros; Juan Ignacio Cecive y Alejandro Barassi; Ramiro Gutiérrez, Mariano Dramis e Ignacio Castañón; Ignacio Marino y Juan Di Pace; Manuel Banus, Mariano Abate, Matías Silenzi, Mateo Grosse y Juan Abate. Luego, durante el transcurso de los dos tiempos de 35 minutos, ingresaron Daniel Ortiz, Federico Ruiz y Federico Spinelli.

El primer segmento culminó con la visita arriba por 21-0. En el siguiente, Sporting mejoró en la ofensiva y anotó dos tries, uno a través de Iván Nemer a pura potencia, convertido por Di Pace; y otro de Ignacio Marino, con velocidad y viveza.

El “Pulga”, conductor del equipo, dejó sus sensaciones tras el cotejo preparatorio: “siempre que te medís con equipos de la URBA el balance es positivo. En el Nacional de Clubes vamos a jugar seis partidos contra ese nivel. Nos vamos un poco preocupados por la diferencia en el contacto”.

A la hora de explicar qué cosas distintas se encuentra un equipo de Mar del Plata que se mide contra uno que compite en Buenos Aires, el “9” destacó: “lo principal es el ritmo. Ellos juegan más rápido. Si tenés muchas bajas como nosotros y encima te desorganizás te lo hacen pagar. Lo vamos a ir corrigiendo con el paso del torneo. En los primeros tries de Atlético del Rosario cometimos errores que tranquilamente podemos corregir”.

Luego, Marino habló sobre la ofensiva del equipo dirigido desde afuera por un staff que comanda Eduardo Etcheto: “en ataque, en el primer tiempo tuvimos pelotas bastante lentas y ellos nos presionaron bien arriba. En el segundo tiempo mejoramos la velocidad del ruck y tuvimos buenas apariciones de gente joven como Iván Nemer y Manuel Banus.”

Después de un primer tiempo en el que le costó atacar, Sporting pudo marcarle dos tries a Atlético del Rosario. “Hubiera sido duro irnos en 0. Por suerte pudimos hacerle dos tries para tomar confianza y ver que no son invencibles”, reconoció el “Pulga”.

Sobre las cosas a mejorar de cara a la participación en el exigente Nacional de Clubes B, el

medioscrum destacó: “tenemos que ajustar la obtención. En el line fallamos y también en el scrum. También hay que seguir conociendo el sistema de juego, que si bien no es tan distinto al del año pasado, tiene un par de variantes”.