Run, SUP y yoga: 200 mujeres, 3 disciplinas, 1 solo lugar

El Roxy Fitness comenzó muy temprano por la mañana con un eclipse solar y la playa como protagonistas. Más de 200 chicas llegaron a Honu Beach, donde la gente de Roxy las recibió para disfrutar de una jornada que combinó running, stand up paddle y yoga.



Las participantes corrieron 3k desde el balneario hasta la bahía de Waikiki – ida y vuelta, sobre la playa, con el mar de fondo. Luego se lanzó la regata a mar abierto, una hora completa donde todas las superas compitieron por los primeros cuatro lugares. ¿El incentivo? Las esperaba una relajante sesión de yoga sobre la arena con un particular fenómeno natural como paisaje, un eclipse solar que las sorprendió a todas.



Al mediodía, con el sol en su esplendor, disfrutaron de una clase de SUP a cargo de Lorena Cermesoni, especialista en este deporte, quien aseguró que “fue una jornada excelente, la segunda edición sin dudas superó a la primera. ROXY recibió a más de 200 mujeres buscando acción, conexión con la naturaleza y por sobre todas las cosas diversión. Contagiaban energía, estaban motivadísimas, felices de tener una actividad pensada exclusivamente para mujeres. Para muchas de ellas era su primera experiencia practicando SUP, ¡Pero todas se animaron a subirse arriba de la tabla! Además, nos acompañó un eclipse de sol y un mar turquesa que hizo única a la jornada”.



Finalmente se coronó a 4 ganadoras de la etapa de running: Camila Raynoldi, Sol Galindo, Paula García Janer, y Florencia Arcidiacono. Y a 4 de SUP: Sol Galindo, Luciana Gil, Natalia de la Lama, y Valeria Sanchez, quienes además de los agasajos se llevaron regalos de la marca.



Para cerrar el evento, se invitó a todas las participantes a un almuerzo saludable con frutas, yogures, smoothies y ensaladas de todos los colores sobre la playa.



A lo largo de toda la jornada, las atletas disfrutaron de una musicalización a cargo de Javier Hasbani y colaboración técnica de Mariano Groso.