Las grandes cadenas de electrodomésticos no cumplen con los Precios Transparentes

A poco de comenzar a implementarse la nueva reglamentación a nivel nacional Precios Transparentes, que obliga a los comercios a diferenciar los precios de contado o con financiación, el departamento local de Defensa al Consumidor constató un 100% de irregularidades en la información de las grandes cadenas de electrodomésticos: de siete controlados, los siete debieron ser intimados por no cumplir con la nueva ley.

“Por el momento hay muchas dudas por parte de los comerciantes en la manera de exhibir los precios aunque no a la hora de cobrar un producto o en las operaciones financieras”, afirmó Verónica Tambascia, directora de la oficina de Defensa al Consumidor de General Pueyrredon, en diálogo con 0223.

En tal sentido, la funcionaria informó que este jueves -segundo día de aplicación de esta normativa- trabajadores del organismo salieron a verificar el cumplimiento de Precios Transparentes y los primeros en ser inspeccionados fueron las grandes cadenas de electrodomésticos que funcionan en Mar del Plata.

“Los siete verificados fueron intimados porque no cumplían con la modalidad de financiación correctamente informada. Como recién inició este programa, se les da un plazo de 10 días para readecuarse. Los controles se hacen en coordinación con la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor, a cargo de Fernando Blanco Muñiz y ellos determinan las multas, que oscilan desde los $100 y pueden llegar a los $5 millones, según la falta y si el comercio tiene antecedentes en estas prácticas”, agregó.

En ese contexto, Tambascia explicó que el programa Precios Transparentes exige la información a través de dos tipos de carteles junto al producto. Un cartel debe exhibir el precio de contado, con crédito o débito en 1 pago. Mientras que el otro cartel debe tener la modalidad de financiación: el precio total financiado, el valor de cuota, la tasa de interés anual y el costo de financiamiento total, bien visible.

“Esta normativa va a transparentar lo que estaba previsto en el artículo 36 de la ley de Defensa al Consumidor, que solamente no preveía el punto de la exhibición. Sin duda que favorecen a todos aquellos que no estaban bancarizados y que tenían que pagar de contado. Generalmente pagaban un precio más elevado porque no estaba claro el precio contado. O accedían a comprarlo por financieras y pagaban muchísimo más”, concluyó Tambascia.