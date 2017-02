Continúa el alerta meteorológico: una familia tuvo que ser evacuada

Producto de la tormenta con fuertes vientos que azota a Mar del Plata este domingo una familia tuvo que ser evacuada, seis árboles resultaron caídos y los techos de dos viviendas fueron desprendidos.

Según informó el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, a 0223 una familia compuesta por dos menores y sus padres tuvieron que ser asistidos por personal de Desarrollo Social y trasladados a El Campito, espacio que brinda la Municipalidad para alojar vecinos que atraviesen situaciones de estas características.

"Un sólo semáforo resultó caído en Floribelo Acosta y la costa, además hubo cerca de seis árboles que desprendieron alguna rama y dos casas con voladuras de techos en Féliz U. Camet y España al 400", indicó Vicente, quien pertenece al Comité de Crisis junto a autoridades de Desarrollo Social, Desarrollo Productivo, Salud, Defensa Civil, Osse, Emder y otras delegaciones municipales.

En los dos casos donde los techos de las viviendas fueron desprendidos por los fuertes vientos, las familias se autoevacuaron y personal de Defensa Civil junto con Bomberos "cercaron el perímetro y anlcaron el techo".

"Si bien el panorama afortunadamente no es tan complicado, hasta que no cesen los vientos no se puede intervenir demasiado", explicó el funcionario.

La formación de un sistema de baja presión sobre la Provincia de Buenos Aires es lo que provoca las lluvias de variada intensidad, pronostican desde el Servicio Meteorológico Nacional que prevé precipitaciones que podrán alcanzar una totalidad de 100 mm y fuertes del sudeste con ráfagas que rotarán al sector sur en horas de la tarde.

Por su parte, la temperatura no superará los 20°C este domingo, y se cree que las condiciones climáticas recién comenzarán a mejorar a partir del lunes por la mañana.

Para comunicarse con Defensa Civil por reclamos se puede llamar al 103 y también la línea de whatsapp 2235032317 se encuentra disponible.

