La competencia oficial puso primera en el "Justo Román"

Este sábado dio inicio oficialmente la temporada atlética en la ciudad de Mar del Plata al disputarse en las instalaciones del estadio “Justo Román” el torneo Apertura que llevó el nombre del destacado atleta Jorge Castillo, quien en la década del 1960 fue campeón nacional de largo y triple, medallista de bronce iberoamericano, campeón rioplatense y dueño aún de la segunda marca histórica de la Provincia de Buenos Aires en salto triple con 15.00 metros desde el 02/07/1961.



Los grandes animadores de una jornada nublada y ventosa fueron por parte de los marplatenses los representantes del JM Corredores quienes tuvieron en Ezequiel y Vanesa Monín a los dueños de los 1500 metros en varones y damas respectivamente, sumado a un grupo de atletas de la Federación Atlética Metropolitana que están haciendo la pretemporada en la ciudad donde sobresalió la actuación del reciente campeón sudamericano de menores en decatlón, Damián Moretta y las numerosas delegaciones de Necochea a cargo del profesor Mauro Cabrera, de Santa Clara, Balcarce, Mar de Ajo y Lobería.



En cuanto a las pruebas, el capitalino Damián Moretta protagonizó una de las más electrizantes de la tarde, los 300 metros llanos, al doblegar en los últimos 50 metros al marplatense Leonel Lalanne, parando los relojes en 36s24 contra los 36s82 de su escolta, completando el podio el también marplatense Franco Valva con 38s20. Además el monarca sudamericano en combinadas se alzo con los triunfos en los 100 metros de la categoría Sub 20 con 11s77 (v-3.1) y en el salto en largo de los Sub 18, ya que aún es menor, con 6.39 metros.



Mientras que en los 1500 metros de los varones mayores Ezequiel Monín lucho palmo a palmo con su compañero de equipo Juan Pablo Fernández, logrando sacar la diferencia necesaria en el último giro cruzando la meta en 4m09s49, en tanto Fernández lo hizo en 4m11s17, ubicándose en el tercer puesto otro representante del JM, Gabriel Medina con 4m24s60.



Por el lado de los varones Sub 20 el duelo fue no apto para cardíacos entre Joaquín Pinatti (MPyC) y Kevin Tivani (JM), quedando el triunfo en manos de Pinatti al completar el recorrido en un tiempo de 4m24s53, Tivani termino en segundo lugar con 4m25s14, resultando tercero el nacido en Pinamar, Matías Montivero con 4m31s30.



Entre las damas mayores el duelo en los 1500 metros también fue una lucha muy pareja entre las pupilas de Jorge Monín, Vanesa (su hija) y Karen Cejas, llevándose la victoria Vanesa Monín con un registro de 5m00s78, seguida por Cejas con 5m03s61 y la también discípula del JM, Agostina Sánchez con 6m31s50.



Las necochenses fueron dueñas de los 300 metros, ya que entre las mayores Ana Farías se quedo con la cima del podio con una marca de 46s52, superando a la nacida en Lobería, Liz Scaronni (56s36). Y Florencia Farnos entre las Sub 18 donde con total autoridad dominó la prueba cruzando la meta en 41s78, a poco más de un segundo de su mejor marca en la distancia en su primera competencia del año, siendo escoltada por sus compañeras de equipos Guillermina Coronel (48s53) y Tiara Trabichet (49s30).



Otra de gran desempeño fue el de la oriunda de Maipú, Ailen Armada, quien se adjudico el impulso de la bala en la divisional Sub 20 con 12.94 metros. En las categorías formativas resaltaron las performances de los cadetes alumnos del profesor Daniel López, Indiana Holgado y Lautaro Voullioz. Holgado al hacerse de los triunfos en los 80 metros con 11s39 (v.-4.6) y el salto en largo con 5.11 metros. Mientras que Voullioz hizo lo propio en los 80 metros con 11s58 (v.-4.1), el salto en largo con 4.35 metros y en el impulso de la bala con 12.29 metros.