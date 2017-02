Mariano Vázquez, un marplatense que refuerza al campeón de América

Es una de las tantas vueltas que tiene el fútbol, impensadas muchas veces. Un pibe que, como tantos, soñó con llegar lo más lejos posible en este fantástico deporte. Pero el camino elegido, fue el más difícil. El marplatense Mariano Vázquez fue oficializado como nuevo jugador de Atlético Nacional de Medellín, el campeón vigente de la Copa Libertadores y que en diciembre cayó en la final del Mundial de Clubes ante el Real Madrid.

Con 24 años, este habilidoso "enganche" llegó al club colombiano luego de destacarse en el primer semestre de 2016 en Atlético Huila y desde mitad de año en Fortaleza, elenco que descendió pero donde Vázquez se destacó (jugó 18 partidos y marcó cinco goles en la Liga Águila II) y llamó la atención de varios clubes, entre ellos el campeón de América: "Estoy muy contento, vine con la expectativa de subir de categorías pero nunca imaginé terminar en uno de los mejores equipos de Colombia. En diciembre me avisaron de la posibilidad y en enero se terminó de concretar. Es una alegría inmensa", sostuvo el marplatense al programa Dame Fútbol (FM 96.5, miércoles de 20 a 22). "Estuve 25 días en Mar del Plata y me llamaban a cada rato por distintas opciones, muchas que se fueron cayendo. Fue mucha incertidumbre. Cuando llegué el 7 de enero me dijeron que me venga a Medellín", contó.

Mariano Vázquez, en su presentación ante la prensa como nuevo jugador de Atlético Nacional.

Tras haber realizado las inferiores en Independiente y Boca Juniors de Capital Federal, entre 2013 y 2014 jugó para Alvarado en el Torneo Argentino "A". Quedó sin club ante una crisis del "Torito", y llegó a Once Tigres de 9 de Julio del Federal "B", hasta la oportunidad en Colombia.

Mariano Vázquez tiene un contrato de 3 años con Atlético Nacional. Pero el elenco de Medellín debía achicar el cupo de extranjeros, de 5 a 4. Y el marplatense finalmente quedó en la plantilla definitiva de 30 jugadores, junto al arquero argentino Franco Armani (figura del equipo), Roderick Miller y Óscar Franco, delantero que fue compañero suyo en Fortaleza. El ex Vélez y Quilmes Ezequiel Rescaldani fue dado a préstamo.

El ex Alvarado ya jugó un amistoso para los colombianos, triunfo 1 a 0 ante Envigado. Y lucha por estas semanas para ganarse un lugar entre los convocados para el debut en la Liga de primera división, el 9 de febrero ante Bucaramanga.

"Vine a Colombia a ver qué pasaba, no conocía nada de aquí. Me fue bien en el primer semestre pero el segundo fue fundamental. Cuando estaban en Japón jugando ante el Real Madrid no me imaginaba de la posibilidad. Todavía no caigo", finalizó quien es uno más de los numerosos marplatenses desperdigados por el fútbol del mundo.