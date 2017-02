Nuevo paro de Luz y Fuerza: buscan crear una Asamblea de Usuarios en Edea

Una vez más, el sindicato de Luz y Fuerza en Mar del Plata realizó una movilización con paro de actividades este martes. Luego de la feroz tormenta del domingo que evidenció los serios problemas en la red de distribución eléctrica del distrito, el gremio se dirigió hasta la puerta de la empresa Edea para manifestar su histórico reclamo: la falta de contratación de personal y las precarias condiciones de operatividad.

“Estamos reclamando más personal en la planta permanente, con el último temporal que ha sucedido en Mar del Plata queda claramente demostrado que el reclamo es genuino. Faltan más de 100 trabajadores en la compañía, Edea ha decidido no ingresar personal, hace tres años que no invierte, ha decidido desde hace tres años precarizar, contratando y subcontratando empresas que son tercerizadas con obreros no calificados. No es una cuestión sectorial, miles de usuarios se ven perjudicados, es algo que le compete a toda la comunidad”, expresó Romina Quintas, Secretaria Gremial del sindicato en diálogo con 0223.

Consultada por la postura que se ampara en la violencia de los fenómenos meteorológicos para justificar las deficiencias en el servicio, Quintas separó rápidamente los tantos: “Podemos tener determinadas cuestiones climáticas graves, pero si hubiera un mantenimiento y una prevención como corresponde esto se podría solucionar de otra manera. Cuarenta y ocho horas después, en Santa Clara del Mar hay lugares sin electricidad. Este lunes, los compañeros no tenían Nextel para poder trabajar en las líneas. No hay forma de poder llevar adelante el mantenimiento como corresponde. Edea no responde porque no hay quién responda. La gente nos dice: no hay quien atienda los teléfonos y eso es porque no hay personal. El sistema tiene más de 4 mil reclamos aglomerados, no dan a basto”, graficó la dirigente, meses después de retratar con diversas fotografías la denuncia sobre la precariedad del servicio en el distrito de Mar Chiquita.

En esa línea, Quintas especificó: “El domingo del temporal hubo cuatro trabajadores en turnos de seis horas para todo el distrito de General Pueyrredon y Santa Clara del Mar. Algo totalmente insuficiente. Es imposible que toda la ciudad esté sin luz y que cuatro trabajadores puedan devolver el suministro. Edea dice que refuerza sus guardias, es mentira. En Vértiz 214, se puede ir a constatar esta falta de personal y la existencia de un solo radio operador para levantar todos los reclamos. Esa es la forma en la que estamos trabajando. Edea tiene como política enfrentar al pobre contra el pobre, intentan que los usuarios se enojen con nosotros cuando el que tiene que dar respuestas es el dueño de la empresa, que nunca salió verdaderamente a dar la cara. Solo una persona de Relaciones Institucionales sale a decir que están intentando resolver las cosas, cuestión que no es cierta”, sentenció.

Un año después de pedir la quita a Edea de la concesión del servicio, la Secretaria Gremial del sindicato avisó: “Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos como organización sindical, totalmente convencidos de lo que estamos reclamando. Entendemos que la denuncia pública es la más importante para que los usuarios tomen realmente conocimiento de lo que sucede. Salimos a contarle a la comunidad lo que vive, que es lo que se palpa. La idea es poder llegar a habilitar una Asamblea de Usuarios, para dar esa herramienta que tienen por derecho los usuarios para reclamar como corresponde”, concluyó.