Llegó el martes del #Tetazo con una concentración en Río Negro y la costanera

Las playas de la zona norte de Mar del Plata vivirán una instancia distinta este martes por la tarde, en el marco de una campaña nacional en la que se reproducirán diferentes manifestaciones bajo la convocatoria de un #Tetazo, un evento motivado a partir del operativo policial que sufrió un grupo de mujeres en las arenas de Necochea la semana pasada luego de hacer topless.

Colectivos feministas locales y mujeres autoconvocadas pautaron encontarse desde las 17 horas en las playas ubicadas a la altura de calle Río Negro, en cercanías del exasilo Unzué.

“Las tetas no son genitales, entonces, ¿porqué no puede decidir cada persona si las quiere cubrir o no?” fue la frase disparadora para la organización de este particular evento.

Días atrás, un fallo del juez Mario Juliano determinó que estar con los pechos descubiertos no es delito e instó a la legislatura bonaerense a revisar el código contravencional, que data de 1973. En apoyo también a ese tipo de resoluciones judiciales, parte de la sociedad marplatense dará la nota en la costa de La Feliz.