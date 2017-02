Tetazo en Mar del Plata: "Mis tetas no son un espectáculo"

-Flaca, ¿te molesta si me saco una foto con vos?

-Sí, me molesta

-¿Por qué? No te voy a hacer nada, dale

-Por que me molesta, no soy una cosa ni espectáculo

Martes, 17.58. Playa pública de Río Negro y la costa, Mar del Plata. Un muchacho se acerca con la cámara del celular activada a dos chicas que ahora toman sol sin corpiño y les pide que se saquen una foto con él. Una foto nomás, no te voy a hacer nada, dice. Y se ríe porque, aunque no las conoce, le parece divertido quedarse con una imagen de ellas, una foto de sus tetas descubiertas. Al final, desiste y se va.

La escena transcurre en medio del "Tetazo" convocado en esta ciudad y en distintos puntos del país en repudio al operativo policial que se desplegó la semana pasada en una playa de Necochea para echar a un tres mujeres que tomaban sol sin corpiño.

“Me pide sacarse una foto conmigo, como si fuese un espectáculo, una cosa que se puede mirar, tocar, observar o fotografiar para mandar por WhatsApp a los amigos. Eso es lo que tenemos que erradicar”, advirtió Melina Antoniucci, una de las integrantes de los colectivos de mujeres que organizaron la protesta a nivel local. “Aparte, cuando hay tantas tetas y tan diversas, creo que pierde lo erótico, pasa a ser un hecho natural como debería ser”, agregó en diálogo con 0223.

La convocatoria fue, en realidad, un llamado a reflexionar sobre cuál es la teta que incomoda, que molesta, que genera pudor o es considerada obscena. “Esto no es un destape ni tampoco estamos reclamando que nos habiliten un lugar para hacer topless; se trata de una discusión más profunda. Por qué mi teta en la playa incomoda, por qué se hace un circo, por qué es fotografiada; por qué es más reproducida en términos más cosificados. Pero, al mismo tiempo, por qué una mujer en televisión o en los teatros de revistas no le pasa lo mismo. Ahí está el foco de la discusión: qué pasa cuando decidimos que nuestros cuerpos no son para un consumo. Nosotras decidimos de qué manera exponerlo o no y ahí es cuando la gente entra en crisis”, analizó.

“Nos dio mucha bronca, mucha rabia lo que pasó en Necochea y lo reorganizamos de esta manera. No queremos generar ningún tipo de disturbios ni nada por el estilo”, aclaró y, ante las críticas, enfatizó: “Entendemos otras opiniones pero no que nos quieran imponer una forma de expresarnos”.

En forma simultánea hubo #Tetazos en frente al Obelisco, en el centro porteño, en Córdoba y Rosario, en donde cientos de mujeres se concentraron bajo la consigna "La única teta que molesta es la que no se puede comprar".