Sáenz Saralegui propuso el "recambio" de Rojas: "Se ha visto superada"

El presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, socio político del intendente Carlos Arroyo cuando ambos compartían una banca legislativa, hoy acostumbra a sorprender cada vez que habla y hace cuestionamientos a la gestión municipal o a la figura del propio jefe comunal. Por estas horas, se metió de lleno en la polémica desatada dentro de la Secretaría de Cultura y señaló que hace falta "el recambio" de la titular del área Silvana Rojas.

"Cuando se da una instancia tan terminal creo que lo mejor es el recambio del funcionario. La aprecio mucho, no es mala persona, pero se ha visto superada por las acciones. Hoy hace falta una persona que conozca más el ámbito marplatense para empezar a sanear la cultura municipal", opinó el presidente del Concejo en diálogo con el programa Lo que el viento no se llevó por Radio Residencias.

Sáenz Saralegui aclaró que no se trata de un consejo, sino de lo que él haría si estuviese en el lugar del jefe comunal, pero, aclaró, "Arroyo tiene que reflexionar sobre esto".

El presidente del Concejo señaló que hace falta una persona con "mucha cintura política" para llevar adelante el área. Remarcó que entre la comunidad artística "hay mucha gente militante del partido anterior" y entendió que es necesario "hablar mucho para llegar a un entendimiento" con ellos.

"Hay que tener una cintura política muy amplia para poder manejar ese tema. Le está faltando esa cintura que se adquiere con los años y con la función pública", razonó.

Sáenz Saralegui admitió que "sí hubo recortes", pero aclaró que no se trata de un vaciamiento "por no querer que la cultura se manifieste". "Es la parte económica. Cuando asumió Rojas la misión era tener que recortar porque no daba el presupuesto", admitió.