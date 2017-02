Pasajeros sin poder salir de Mar del Plata ni dinero para comprar nuevos pasajes

La bronca que se desató en la estación ferroautomotora este miércoles en horas de la tarde noche continuó para algunas personas hasta este jueves en la mañana, luego del paro que decretaron los trabajadores de la empresa El Rápido Argentino por el cierre de unos talleres de la compañía en La Plata.

“Sacamos el pasaje ida y vuelta, teníamos para viajar a la ciudad de Buenos Aires este jueves 00.15, venimos a las 21 para cenar acá y esperar el micro y nos encontramos con todas las ventanillas cerradas porque de casualidad fuimos a buscar información sobre la plataforma desde la que saldría el micro. No nos dieron ninguna solución, cansados de llamar, volvimos al hotel, volvimos a pagar una noche de estadía. Sucede que somos 9 personas. No es que somos dos y y podemos pagar el pasaje y volver por otra empresa. Es la primera y última vez que viajamos por esta compañía, obviamente. No tenemos el dinero para pagar nueve pasajes, tengo a mis abuelos e hijos chiquitos. Sólo un policía nos dijo que fueramos a la CNRT, pero nadie nos dio una solución” contó Daniela en diálogo con 0223.

Aunque desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informaron que la gran mayoría de las personas que estaban reclamando este miércoles fueron embarcadas en otros servicios, la dirección de transporte de la provincia de Buenos Aires aseguró que solamente podrán sancionar a la empresa, pero que no tienen respuestas para los pasajeros varados.

Stella Maris es otra de las mujeres que padece horas de desolación. “Mi sobrina tiene pasaje desde hace 15 días. Cuando vino, ya hubo problemas, se rompió el micro, que la dejó a 10 cuadras y la bajó de la unidad, cuando ella es menor de edad, cuando tendría que haberse quedado arriba hasta que un adulto la fuera a buscar. Y ahora sucede esto, de que se tiene que ir, nadie da la cara, te ponen un cartelito, no te pueden devolver el dinero. La madre la está esperando allá. La CNRT que tendría que estar toda la noche atendiendo a la gente que quedó a la deriva, son las 9 y media de esta mañana y no hay nadie. Nadie te da una solución. Si por lo menos te devolvieran la plata, te vas en otro micro. Nadie da bolilla”, detalló.

Las autoridades provinciales afirmaron que una vez levantada la medida de fuerza la empresa reembolsaría el dinero de los pasajes que no fueron utilizados. Sin embargo, los pasajeros demorados deberán sacar un boleto en otra empresa. La dificultad de algunas familias, de no contar con la plata para hacerlo, volvió a la terminal de ómnibus de Mar del Plata un auténtico caos.