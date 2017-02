Arroyo: "Lo que pasó en los Estrella de Mar no le causó ningún bien a Mar del Plata" 

El intendente Carlos Arroyo se refirió este jueves a la protesta pública que se realizó el lunes último durante la entrega de los premios Estrella de Mar, cuando teatristas de Mar del Plata realizaron intervenciones en las puertas del Teatro Auditorium, mientras que varios elencos que ganaron sus estatuillas pidieron que se termine el vaciamiento en el área de Cultura.

"Lo que pasó no le causó ningún bien a Mar del Plata", dijo el jefe comunal, luego de varios días de silencio sobre el tema. Sin embargo, interpretó que las protestas demuestran "que hay libertad de expresión, que hay una gran tolerancia por parte nuestra y que hay cultura, porque si no no se hubiera realizado el espectáculo".

"El hecho de que haya un Estrella de Mar, que tuviera la magnitud de ocupar el mejor lugar que tiene la ciudad que es el Auditorium, que hubiera autoridades presentes, que se transmita por televisión, demuestra que, contrariamente a lo que algunos creen, hay cultura en Mar del Plata, se trabaja por la cultura de Mar del Plata y se protege a la cultura de Mar del Plata", remarcó Arroyo en una conferencia de prensa brindada en su despacho.

El intendente dijo que "no es el momento de establecer causas y consecuencias", aunque aclaró que sabe "bien" cuáles fueron las causas de la protesta. "A veces se mezclan intereses institucionales con intereses personales. Y yo tengo que trabajar para la institución, que es la Municipalidad", dijo, aunque prefirió no dar mayores detalles.

En cuanto a la posible salida de Silvana Rojas de la Secretaría de Cultura, el jefe comunal dijo que "todo oportunamente se va a evaluar", pero advirtió que no acostumbra a "tomar decisiones apuradas".