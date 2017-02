Aldosivi, con casi todo definido para enfrentar a Boca

Todavía con equipo sin confirmar, pero con indicios que hacen suponerlo, Aldosivi entrenó este jueves por la mañana pensando en el amistoso del sábado ante Boca Juniors, que comenzará a las 20.10 en el estadio José María Minella, con televisación para el interior del país.

En un breve ensayo, Darío Franco paró el once titular, aunque no se fue muy conforme. Por tal motivo, sigue abierta la posibilidad a algún cambio. El entrenador no contará con Pablo Lugüercio, que ante River sufrió un desgarro en uno de sus gemelos. Tampoco llegaría Antonio Medina. Mientras que Joel Acosta se movió diferenciado por una molestia. Por tal motivo, y pese a sus intenciones de emigrar al fútbol del extranjero -ver aparte-, el centrodelantero sería Sebastián Penco. También tendrá su chance Cristian Llama.

En el mediocampo, la principal novedad sería el ingreso como titular por Gastón Díaz de Sebastián Navarro, volante que volvió al club tras su paso en 2013 y que hasta el momento es el único refuerzo.

Un probable equipo, entonces, sería: Matías Vega; Alan Alegre, Jonatan Galván y Franco Canever; Ismael Quilez, Navarro, Alexis Castro y Leandro Sosa Otermín; Neri Bandiera, Penco y Llama.

El plantel de Aldosivi volverá a entrenar este viernes. Franco definirá también la situación de Guillermo Hauche, un volante ofensivo de Racing Club de Avellaneda que está a prueba.

Penco quiere irse

El delantero Sebastián Penco sabe que hoy no está en la consideración principal de Darío Franco, y por tal motivo negocia con la dirigencia su salida de Aldosivi. Sin cláusula de rescisión, el jugador debería abonar para poder negociar con otro club. Lo cierto es que Olimpia de Paraguay es una alternativa, tras el ofrecimiento de su representante. El presidente del club portuense José Moscuzza solo aceptaría un resarcimiento económico y que el destino del delantero sea el extranjero, descartando reforzar a un rival de primera división.

Venta de entradas

Además de hacerlo vía internet por el portal www.topshow.com.ar, los hinchas de Aldosivi pueden adquirir sus entradas para el partido del sábado asistiendo al predio deportivo "Tatore Vuoso" del club, hasta el viernes, de 10 a 18 horas. El sábado, el expendio será de 10 a 13. Hasta el momento se vendieron unas 600 plateas y 1200 populares, según supo 0223.