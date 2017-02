Aniversario de la ciudad: así funcionarán este viernes los servicios municipales

Debido al asueto administrativo por conmemorarse este viernes el aniversario de Mar del Plata, no habrá atención al público en la municipalidad. No obstante, se asegurarán guardias en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), Tránsito, Desarrollo Social, Defensa Civil (103) y Niñez (102).

La recolección de residuos, en tanto, se realizará con normalidad.

Por otra parte, las salas de Salud que atenderán las 24 horas serán las de Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 esquina 132), Centro N°2 (Guanahani 4546) y Playas del Sur (Calle 11 N° 360).

También funcionarán las guardias de los hospitales Interzonal (Juan B. Justo 6701) y Materno Infantil (Castelli 2450).