Fin de semana AcercArte: Las Pastillas del Abuelo y el trío Baglietto-Sosa-Vitale

Durante este sábado 29 de abril y también durante el domingo 30 llegará a Lobería AcercArte, el programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires que recorre desde el año pasado todos los distritos de la región a fin de acercar diferentes propuestas de entretenimiento cultural vinculadas al cine, a la literatura, al teatro y a los espectáculos musicales.

Según lo difundido por la comuna a partir de lo organizado por las autoridades bonaerenses, el cronograma de actividades incluirá un show de Pablo Vasco, el comediante marplatense que el año pasado ganó el primer Concurso AcercArte de stand up, lo que le permitirá realizar próximamente un curso de perfeccionamiento en los Estados Unidos.

Sábado 29

• 15:00 CINE MÓVIL: Trolls, De Mike Mitchell / Estados Unidos, 2016, 92’.

• 15:30 BIBLIOTECA: Cuentandante en familia

• 16:00 CINE 360°: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon

• 16:30 INFANTILES: Capitán Sanata

• 17:30 STAND UP: Pablo Vasco

• 18:00 CINE MÓVIL: Permitidos

• 18:30 BIBLIOTECA: Literatura y cine - Charla con Diego Paszkowski

• 19:15 CINE 360°: Pink Floyd - The Wall

• 20:00 MÚSICA: Las Pastillas del Abuelo

• 21:30 TEATRO: La denuncia

Domingo 30

• 15:00 CINE MÓVIL: Angry Birds, la película

• 15:30 BIBLIOTECA: Cuentandante en familia

• 16:30 INFANTILES: La Pipetuá

• 17:30 STAND UP: Nico Sosa - Charly Viera

• 18:00 CINE 360°: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon

• 18:30 BIBLIOTECA: Borges y la música

• 19:15 CINE 360°: Pink Floyd - The Wall

• 20:00 MÚSICA: Agitando pañuelos: Baglietto - Sosa - Vitale

• 21:30 TEATRO: Atentamente con Leonor Benedetto.