Municipales vs Arroyo: "El intendente quiere quedar como el mejor alumno ante Vidal"

El Congreso Ordinario de Memoria y Balance reunirá este viernes a más de 550 trabajadores municipales de toda la provincia de Buenos Aires para debatir sobre los conflictos gremiales en los distintos partidos. En ese marco, desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses se manifestaron en apoyo a los marplatenses que buscan un aumento salarial del 25% en tres cuotas.

"El intendente se ha enfrascado en plantear un 18 por ciento porque si no no le envían los fondos de Provincia, pero no es real porque muchos municipios firmaron muy por encima", sostuvo el presidente de la federación provincial, Rubén "Cholo" García, y afirmó que en Quilmes y Pinamar el aumento alcanzó la suma pedida por los trabajadores marplatenses.

Luego de la medida de fuerza realizada por los trabajadores el martes pasado en todo el partido de General Pueyrredon, el intendente Arroyo decidió descontar los días de paro. Para García esa "actitud amenazante" deja en claro que el jefe comunal "quiere quedar como el mejor alumno ante Vidal".

"Hay una cultura de los intendentes de no querer sentarse de igual a igual con los trabajadores", reflexionó el dirigente provincial y se preguntó si "no habrá un problema interno con Arroyo".

Desde la Federación que agrupa a todos los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires manifestaron su apoyo a sus colegas marplatenses. "Sabemos qué dirigentes hay y qué madurez hay de este lado", dijo García y afirmó: "Nos ponemos a disposición de Antonio Gilardi -secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales- para cuando crea conveniente convocar a una medida más drástica para seguir reclamando por los derechos, nuestra federación va a estar presente".