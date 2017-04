Caso Gianelli: el 16 de mayo se sabrá si Analía Schwartz abusó de los chicos

El juicio a la maestra de música Analía Schwartz, acusada de abuso y corrupción de menores en el Colegio Gianelli, tendrá una sentencia el 16 de mayo próximo, fecha en la que el tribunal determinará si hay pruebas suficientes para probar los abusos. Aunque el plazo habitual para dar a conocer el veredicto y la sentencia es de cinco días tras el cierre del debate, las partes aceptaron el pedido de los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal 1 para extender la fecha.

Este viernes la abogada defensora de la maestra de música, Patricia Perelló, fue la encargada de cerrar la etapa de alegatos y pidió la absolución de Schwartz. Para la letrada, a lo largo del debate quedó comprobado que no existen elementos para condenar a la maestra.

Para la profesional, en el debate quedó claro que es "materialmente imposible que los hechos hayan ocurrido". "Ha sido angustiante y tedioso escuchar en los alegatos de la fiscalía y las querellas tantas cosas que no se correspondían con lo que se habló durante el debate y mucho menos con los hechos verdaderos", sostuvo.

Según Perelló el debate mostró la verdad y confirmó que no hubo ningún ocultamiento por parte de los docentes que declararon. "No necesitamos hablar quince horas -en relación a la extensión de los alegatos precedentes- porque la verdad no necesita demasiadas palabras, necesita las precisiones y pruebas concretas con las que nosotros nos manejamos", agregó

La semana anterior se realizaron los alegatos del fiscal y los abogados querellantes, quienes pidieron penas de de 24 a 28 años de prisión para Schwartz. Además, en todos los casos solicitaron la detención de manera inmediata.

El caso salió a la luz en 2013, cuando un grupo de padres se hizo presente en la sede del colegio y provocó destrozos debido a las versiones acerca de abusos por parte de la maestra a chicos de sala de 3 y 4. A partir de allí se inició una causa que el 16 de mayo próximo tendrá un primer desenlace.