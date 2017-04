Infraestructura escolar: “No hay un plan de intervención directa, todo es título a futuro”

“Venimos recién de recorrer la escuela 513, el estado deplorable en el que están los trabajadores y nuestro pibes dentro de esas aulas, es increíble”. Gustavo Santos Ibáñez ejemplificó en un único caso lo que padecen múltiples establecimientos educativos marplatenses en los últimos años.

En diálogo con 0223, el secretario general de Suteba criticó duramente a la gestión del Consejo Escolar y puso la lupa en la modalidad de trabajo de la entidad, actualmente al mando de Sofía Badie. “Lamentablemente no hay un plan de intervención directa. Se lo hemos pedido a Badie, pero uno lee sus declaraciones y son todos títulos a futuro: estamos en tema..., se licitará..., se pondrá en marcha..., estamos esperando fondos..., el municipio se comprometerá a enviar el financiamiento necesario..., pero en la realidad, no se avanza nada”, sentenció el dirigente de movida.

Ante el tétrico panorama, de inmediato, Santos Ibáñez anticipó que desde los gremios “estamos planteando mover a las comunidades para reclamar ante el Consejo Escolar”.

Consultado por los conflictos en el transporte educativo, el referente de Suteba en General Pueyrredon advirtió: “Desde hace días veníamos rastreando ese tema en las escuelas especiales y sabemos que esos chicos a partir de la semana próxima se quedarán sin poder concurrir a clase. Ni el Consejo Escolar ni el gobierno provincial pueden ahora garantizar el servicio”, afirmó.

“Están actuando sobre el foco en el Consejo Escolar. Para lo que es infraestructura, esperan hasta último momento, firman papeles y los contratistas saben que si no tienen recursos propios no van a poder hacer esa tarea. El año pasado con los problemas de calefacción, al Consejo Escolar le sobraron fondos que no los pudo utilizar para otra cosa y los tuvo que devolver a La Plata. Eso se da por claras razones de ineficiencia”, fustigó.

Por último, cargó también contra la administración comunal: “Hay que reclamar fuertemente que el gobierno municipal tiene recursos para asignar a educación, en concepto de fondo de financiamiento educativo: 180 millones de pesos. Con solo destinar el 50% se podrían solucionar los problemas más graves. Ese dinero no se está usando, están tapando agujeros, por la emergencia económica, está llegando al pago de salarios y otras cosas”, concluyó.