Sporting y San Ignacio tuvieron un debut triunfal

Se disputó este sábado la primera jornada del Torneo Regional Pampeano A, en donde el subcampeón de la temporada pasada, Sporting, comenzó con el pie derecho al vencer a Uni. En el otro cotejo de la jornada San Ignacio venció agónicamente a Comercial.

Fue el debut para cuatro equipos en el Regional Pampeano A, ya que tanto Mar del Plata Club frente al segundo equipo de Sur y Los Cardos - Sportiva, fueron reprogramados.

En Villa Marista el triunfo correspondió a Sporting por 35 a 7 ante un Universitario que no pudo aguantar con el mismo ritmo hasta el final del partido. En el primer tiempo dos penales de Noceti hicieron que los locales se fueran 6 a 0 al frente, si bien aumentó con un try de Díaz, la conquista de Sebastián Tomás para la visita hizo peligrar el resultado, pero entre la patada de Noceti, un nuevo try de José Díaz, un try penal y el último de Federico Tehaux, Sporting se llevó los 5 puntos.

En Valle Hermoso también hubo triunfo local pero en este caso sin bonus y en la última jugada, ya que San Ignacio derrotó 24 a 22 a Comercial. Para el "Verde" anotaron tries Rafael Riego, un try penal y el restante de Guillermo Juárez, a la vez que Contino aportó 7 puntos con el pie. Para el "Celeste" los tries fueron de Facundo Rutolo, Héctor Sandullo y Juan Manuel Carelli, además de los 7 puntos de Martín Robles con la patada.