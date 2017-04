Zeballos, desde Barcelona: "Este partido fue una fiesta para mí"

Todavía con la adrenalina encima luego de una tarde inolvidable, el marplatense Horacio Zeballos atendió gentilmente a 0223 desde Barcelona, luego de la derrota ante Rafael Nadal en la semifinal del ATP 500 "Conde de Godó". El zurdo surgido del Edison Lawn Tenis de su mentor y tocayo padre culminó una semana "inolvidable", tal como precisó, donde festejó sus 32 años de vida ganándole a cuatro grandes rivales y llegando a esta instancia del histórico certamen. Fue una de sus mejores actuaciones en singles, que desde el lunes le permitirán saltar del 84° al 62° puesto del ranking mundial de la ATP.

"Obviamente lo disfruté un montón, fue un gran partido para mi gusto. Había mucha gente en un ambiente tenístico hermoso. Jugar contra ´Rafa´ en cancha central en un torneo tan importante como el Conde de Godó, me dio mucha satisfacción", comentó "Cebolla" a 0223.

Si bien la jerarquía del mallorquí y mejor jugador de la historia sobre polvo de ladrillo -superficie de este torneo- se impuso en los momentos decisivos, Horacio Zeballos también mostró sus credenciales, con un revés muy sólido y sabiendo pelotear desde el fondo de la cancha. Y tuvo un par de puntos que maravillaron a los espectadores presentes en, justamente, el estadio "Rafael Nadal" del Real Club Barcelona Tenis. "Dejé todo, lo disfruté y jugué muy bien. Obviamente no se pudo ganar pero me voy más que satisfecho. Realmente este partido fue una fiesta para mí", se sinceró el marplatense.

"Cerré una semana inolvidable donde pude ganar 4 partidos muy duros, y llegué a una instancia que siempre soñé, desde chico mirando este torneo, tantos argentinos que han pasado por acá, ha sido una semana perfecta", agregó.

Durante el partido, Zeballos tuvo cinco posibilidades de quiebre que podrían haber extendido sus chances: "él jugó muy bien, no han sido errores míos de no aprovecharlos. Él supo manejar bien los puntos. Lo lamenté en el momento pero nada para arrepentirme", declaró.

Tras el partido, tal como había hecho ante el serbio Novak Djocovic en el ATP de Doha, Qatar, le pidió a Nadal una selfie de recuerdo: "Le pregunté a Rafa y no tuvo problema. No quiero que esas imágenes solo queden en mi memoria...por eso esa foto quedará conmigo para siempre", declaró luego a la organización sobre ese momento que los medios del mundo volvieron a reflejar. Al respecto, Nadal declaró: "es un honor que un rival me pida una fotografía. Horacio ha hecho un gran torneo".

El zurdo recientemente campeón de dobles en el ATP de Houston vive un gran 2017, como continuidad de un buen 2016 donde resurgió en singles también. Desde el lunes, participará del ATP de Munich y debutará ante el italiano Andrea Seppi, en una gira sobre polvo de ladrillo que finalizará nada menos que en Roland Garros: "Mañana ya me voy a Alemania por un nuevo desafío, buscando mantener este nivel y seguir jugando así de suelto y relajado, y disfrutando, que es la única clave para tener este nivel", finalizó Horacio ante 0223.

NADAL, SOBRE ZEBALLOS: "Fue un partido incómodo ante un rival difícil por su estilo"

Tras el partido, Rafael Nadal se refirió a su triunfo ante Horacio Zeballos: "Ha sido un partido incómodo, con malas condiciones por el viento cambiante y ante un rival muy difícil por su estilo", expresó. El tenista español ha admitido que no ha sabido "aprovechar las oportunidades" al principio del segundo set, lo que le ha creado "nerviosismo" en algunos momentos del encuentro.

Sin embargo, el balear ha destacado que conseguir una victoria ante estas adversidades da "más valor" a su pase a la final del Godó.

El estilo de juego de Nadal ha variado ligeramente debido al mal tiempo de esta semana en Barcelona, realizando un saque más conservador, pero sufriendo muy pocas roturas. "Las condiciones no ayudan a mi servicio. Hace frío y la pista y la pelota pesan, por lo que intento tener un porcentaje de saque alto y tener el control del punto", ha apuntado.