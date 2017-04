El Movimiento de Mujeres de Mar del Plata exige justicia por Araceli: "El Estado es responsable"

Durante el mes de abril hubo en el país 28 femicidios. El caso de Araceli Fulles, fue uno de ellos. Después de estar desaparecida durante 25 días, la encontraron mutilada, enterrada y tapada con cal en la casa del principal sospechoso de haberla violado y asesinado: Diego Badaracco, capturado este viernes por la noche, después de haberse dado a la fuga.

"A Araceli no la buscaban, la policía tardo más de medio mes en hallar su cuerpo en un lugar donde ya habían rastrillado", denuncian desde el Movimiento de Mujeres de Mar del Plata y exigen justicia por la joven de 22 años. "Mientras que a él, los medios hegemónicos le tapan la cara, a nosotras nos tapan con cal", acusan desde la organización local, en referencia a Badaracco.

Desde el movimiento explican cómo "es curioso que tras el hallazgo del cuerpo de Araceli, la vicepresidente Gabriela Michetti haya llamado a duelo nacional por la muerte de un policía". "Efectivamente al Estado parece no importarle que nos quiten la vida cada 18 horas, por eso desguazan los pocos programas de políticas públicas que intentan dar respuestas a este flagelo, por eso no declaran la Emergencia en Violencia a nivel nacional y por eso no destinan presupuesto ni ejecutan medidas serias para erradicar la violencia de género", señalan.

En el ámbito local, para el Movimiento de Mujeres la realidad es similar al ámbito nacional. "Mientras tanto el gobierno municipal a cargo de Arroyo, después de un año declarada la emergencia en nuestra cuidad, no hay avances al respecto, ya que no destinan presupuesto, es la triste 'moda' que tienen estos gobiernos de no tomar con seriedad la violencia de género", sostienen.

"Recordemos que antes el municipio había intentado recortar las becas de vulnerabilidad para mujeres en situación de violencia, actualmente no entregan botones antipánicos, ni arreglan los que están rotos", denuncian las mujeres a la vez que exigen: "Justicia por Araceli, cárcel al femicida y violador Badaracco, basta de complicidad policial y judicial, basta de recortes en programas de erradicación de la violencia de género, y presupuesto para la Emergencia en Violencia de Género y Diversidad".