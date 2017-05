Se sacó la mufa: Alvarado goleó y ahora irá con Villa Mitre

El conjunto marplatense fue superior de principio a fin y le ganó con comodidad a Sportivo Las Parejas por 3 a 0 para recuperar la confianza, para ganar el primer partido del Nonagonal, para conseguir el resultado que necesitaba y que el rival en los playoffs sea Villa Mitre de Bahía Blanca. Se renueva la ilusión del "torito" de cara a lo que viene, con la llegada de Mauricio Giganti y el sueño intacto de ir por el segundo ascenso.

En el arranque, Alvarado continuó con lo hecho en Villa Ramallo y salió con todo, bien adelante a buscar la apertura del marcador. Lo tuvo Wilson Albarracín al minuto nomás, pero Ramírez achicó rápido y sacó con el pie. Enseguida, una buena jugada por izquierda terminó con el centro bajo de Leonardo Verón e, increíblemente, Nicolás Fassino la agarró muy abajo y desperdició una chance clarísima.

Pero de a poco, se empezó a apagar. Perdió el medio y ya no inquietó. Por el contrario, se acomodó la visita y generó algunas zozobras en velocidad, con Comachi como único punta, pero Maximiliano Fernández y David Gallardo acoplándose por las bandas. El 9 pivoteó bien en una, giró y sacó el centro bajo que el "11" no pudo definir ante la marca de Ramiro Jorge y la buena intervención de Beltramella. Después de esos 10' en los que perdió el protagonismo, el "torito" reaccionó y volvió a llegar. Con un zurdazo de Molina que se perdió apenas alto y una buena del miramarense por derecha que Fissore llegó a cerrar y sacar al córner.

De ese córner, llegó la apertura del marcador. El centro de Molina fue al segundo palo y el cabezazo de Wilson Albarracín fue perfecto, directo al ángulo derecho de Álvaro Ramírez que fue espectador de lujo, miró como la pelota dio en el travesaño y cayó dentro del arco para poner el merecido 1 a 0 para el dueño de casa. Enseguida, lo pudo igualar Las Parejas con una pelota parada, pero Beltramella respondió de gran manera primero ante el cabezazo de Del Bono y luego para cachetear cuando aparecía Comachi para empujar. Antes del cierre, Patricio Escott pudo estirar la cuenta con una buena definición al palo más lejano de Ramírez que reaccionó sobre su izquierda y alcanzó a manotear al córner.

Con la desventaja, Johansen metió un cambio al regreso del vestuario, pero no movió los cinco defensores, aunque Rodríguez tuvo más libertad para pasar al ataque y aparecía por sorpresa en el área de Beltramella, pero sin llegar a complicar. Alvarado no podía manejar la pelota como en la etapa inciial, pero cuando aceleraba parecía poder llegar, con Verón como hombre más punzante. Justamente el "Cuyi" desaprovechó la más clara a los 12', cuando Molina lo buscó en cortada, el línea no levantó la bandera, pero tardó y perdió con el arquero. Enseguida, Albarracín la tiró por arriba desde una posición inmejorable.

Otra vez agarró el protagonismo el "torito" y sólo le faltaba la puntada final para estirar la ventaja y quedar a un gol de cambiar el rival para los playoffs. En jugadas aisladas, la visita se acercó al área local pero siempre encontró la solidez defensiva o la seguridad de Beltramella. Igual, lo más claro estaba cuando los de Gatti-Nartallo atacaban. A los 26', el recién ingresado Compagnucci ganó en las alturas tras un centro de Escott y Ramírez la agarró contra la base del caño izquierdo.

La mala noticia de la tarde llegó sobre los 30', cuando Gastón Martínez sufrió un golpe y debió salir en camilla con un fuerte dolor en la rodilla. Pero enseguida, el "torito" lo liquidó. Se avivó Escott que jugó rápido un tiro libre para Compagnucci, el exDouglas no se apuró, se tomó un segundo más y asistió a Wilson Albarracín que punteó, rebotó en el arquero y, desde el piso, la empujó para sellar el 2 a 0.

El partido estaba terminado y lo único que faltaba saber era si Alvarado podía hacer un gol más para que el rival en playoffs sea Villa Mitre de Bahía Blanca y no Unión de Villa Krause, no por una cuestión puramente futbolística, sino también por los kilómetros a recorrer en una fase que siempre se muy corta y desgastante. Y la más clara estuvo en los pies de Patricio Escott, que se encontró con una gran acción de Molina que acumuló marcas y lo asistió en el punto penal, solo, con el arquero entregado, pero la definición del rosarino se le fue por encima del travesaño.

Pero el "Pato" tuvo una más, no perdonó, definió con el arco libre y le dio el 3 a 0 a Alvarado que, en playoffs, se ecnontraá con Villa Mitre.