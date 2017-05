Aldosivi sigue en caída libre

Un nuevo golpe más para Aldosivi, en una racha que se profundiza en negatividad y que complica su futuro en primera división. El elenco de Darío Franco cayó 2 a 0 como visitante ante Rosario Central, por la 21° fecha, y sumó su quinta derrota consecutiva. En toda esta serie de resultados negativos, apenas convirtió un gol y recibió once...

Luego de un primer tiempo donde salió airoso y pudo equiparar un comienzo donde el rival salió a atacar con continuidad, los marplatenses lo perdieron en el complemento producto de nuevas desatenciones defensivas, que sumadas al casi nulo volúmen de juego ofensivo, generan un cóctel donde la derrota llega fácil para los rivales. Germán Herrera, a los 13´ luego que nadie marcara el cabezazo previo de Musto, ni el rebote de Campodónico, anotó el 1 a 0. Y el ingresado Fabián Bordagaray, en la primera que tocó, sentenció la historia con facilidad.

Rosario Central, un equipo que lleva siete fechas invicto, sin haber brillado siempre fue superior a Aldosivi. Y se quedó con una justa victoria.

Aldosivi fue de menor a mayor en el primer tiempo. Sufrió de entrada, ante un dominio de pelota absoluto de Rosario Central, que jugó rápido, a uno o dos toques ante un equipo marplatense habitualmente a destiempo. A los 45 segundos nomás, tras un centro rasante, Teófilo Gutiérrez –en off side- se perdió un gol debajo del arco. Luego, salió lesionado Acosta en la visita e ingresó Sebastián Penco.

El dominio del local no se transformó en llegadas claras. Con el correr de los minutos, el equipo de Franco se acomodó mejor, mejoró la presión y anticipó en la marca desde la defensa. Sin embargo, no fue claro para jugar, aunque tuvo una oportunidad llegando a los 24´: pase bajo para Bandiera –el que más exigió-, que mal pisado no pudo definir bien ante Diego Rodríguez en clara posición.

El “Canalla” tuvo dos chances antes del descanso: una habilitación de primera de “Teo” para el pibe Rivas, que definió afuera; un giro y disparo de Germán Herrera apenas desviado desde afuera del área, y un tiro libre de Camacho en muy buena posición pero mal ejecutado.

El 1 a 0 de Rosario Central: Germán Herrera.

#FútbolArgentino | #Central 1 - 0 #Aldosivi | ST: 13' | ¡GOL! Campodónico había tapado un cabezazo de gol, pero a Herrera le quedó el rebote pic.twitter.com/6h62BphVWj — TV Pública Deportes (@tvp_deportes) April 30, 2017

En el complemento, de entrada Penco tuvo un derechazo a las manos de Diego Rodríguez, tras asistencia de Bandiera. Y en la jugada posterior, a los 4´, de milagro Rosario no abrió el marcador: el exBoca Federico Carrizo le ganó el mano a mano a Quilez y remató a colocar, pero la pelota pegó en el palo.

Y el local llegó al gol con un tiro de esquina desde la derecha, un cabezazo de Musto -saltó en absoluta libertad- que tapó Campodónico, y en el rebote, Herrera no perdonó para los de Paolo Montero.

Franco sacó a Medina y propuso el ingreso del juvenil Francisco Leonardo. Poco cambió en Aldosivi, que pudo equiparar la tenencia de pelota pero más producto de la relajación del local que por mérito propio. Herrera, con un remate apenas afuera y Camacho, de media distancia (tapó Campodónico), estuvieron cerca de ampliar. Previamente, Galván no pudo conectar de cabeza un buen córner de Sosa, en la única acción real que tuvo el "Tiburón".

Y llegó el 2 a 0: el ingresado Lovero le ganó la raya a Díaz, sacó el centro rasante, Teófilo la dejó pasar y Bordagaray definió cómodo ante Campodónico. Fin de la historia y preocupación total en Aldosivi, que ahora afrontará dos finales ante rivales directos como Huracán (domingo, 15.15 en el Minella) y Olimpo en Bahía Blanca.

El 2 a 0: Fabián Bordagaray

#FútbolArgentino | #Central 2 - 0 #Aldosivi | ST: 37' | ¡GOL! La primera pelota que toca Fabián Bordagaray y pone al Canalla dos arriba pic.twitter.com/iyH6O1ZWar — TV Pública Deportes (@tvp_deportes) April 30, 2017

Síntesis:

Rosario Central (2): 21-Diego Rodríguez; 32-Víctor Salazar, 27-José Leguizamón, 25-Javier Pinola y 4-Paulo Ferrari; 5-Damián Musto; 15-Washington Camacho, 36-Leonel Rivas y 8-Federico Carrizo; 29-Teófilo Gutiérrez y 17-Germán Herrera. DT: Paolo Montero.

Cambios: ST 11´ 34-Maximiliano Lovera por Rivas, 35´ 7-Fabián Bordagaray por Herrera y 45´ 35-Joaquín Pereyra por Teófilo Gutiérrez. No ingresaron:18-Renzo Alfani, 33-Cristian Villagra, 16-Mauricio Martínez, 30-Jeremías Ledesma.

Aldosivi (0): 1-Pablo Campodónico; 15-Gastón Díaz, 8-Jonatan Galván y 3-Franco Canever; 4-Ismael Quilez, 5-Roberto Brum, 19-Leandro Sosa Otermín y 13-Ramiro Arias; 11-Neri Bandiera, 20-Antonio Medina y 21-Joel Acosta. DT: Darío Franco.

Cambios: PT 14´ 9-Sebastián Penco por Acosta (lesionado), 7´ 25-Nahuel Yeri por Quilez y 20´ 33-Francisco Leonardo por Medina. No ingresaron: Matías Vega, Alan Alegre, Damián Ledesma y Sebastián Navarro.

Goles: ST 13´ Germán Herrera y 37´ Fabián Bordagaray.

Amonestados: PT 33´ Rivas (RC), 40´ Díaz (A)

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: "Gigante de Arroyito", de Rosario.