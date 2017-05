Comenzó la qualy del PSA y se presenta en sociedad

Con jugadores de diferentes lugares del mundo, comenzó este lunes la qualy de la segunda edición del PSA Tour de las Américas "Copa Decker Camiones". El representante local Matías Valenzuela ganó ajustadamente su encuentro ante el paranaense Francisco Obregón y tiene que ganar un partido más para entrar al cuadro principal. Pro su parte, Matías Carril cayó ante el brasileño Víctor Gornati y quedó eliminado. Este martes, además de definirse la clasificación, se realizará la presentación oficial desde las 11 en el Emtur.

Varios de los mejores jugadores del mundo vienen a la ciudad en búsqueda de puntos para el ránking PSA y Mar del Plata les da esa opción. Luego del torneo inicial del tour, llevado a cabo en Villa La Angostura con triunfo de Robertino Pezzota, el torneo que se realiza en "Casal", dotado de 10.000 dólares en premios, es muy atractivo de cara al futuro.

Representantes de Estados Unidos, Inglaterra, México, Colombia, Brasil, República Checa y Francia, mas los principales exponentes del país prometen un torneo espectacular hasta el sábado.

En el primer día de competencia en el Microestadio “Ricardo Roude”, se llevó a cabo la jornada de qualy con estos resultados:

-Rodrigo Obregón (Paraná) venció 3-1 a Rodrigo Bozo (Bs As) en 40’ (9-11, 11-7, 11-4, 11-5)

-Matías Valenzuela derrotó a Francisco Obregón (Paraná) 3-2 en 70’( 6-11, 3-11, 11-7, 11-5, 11-8)

-Juan Gomez (México) le ganó 3-0 a Gastón Decker (Necochea) en 25’ (11-4, 11-5, 11-3)

-Gonzalo Miranda(La Plata) superó 3-0 en 21’ a Nahuel Ramos (Bs As) (11-4, 11-3, 11-3)

-Rodrigo Pezzota (Rosario) dio cuenta de Ignacio Gutierrez Keen (Bs As) 3-2 en 60’ (8-11, 11-6, 4-11, 11-9, 11-7)

-Victor Gornati (Brasil) venció a Matías Carril (Mar del Plata) 3-0 en 31’ (11-9, 11-8,12-10)



El martes, será la definición de la qualy y los cuatro ganadores avanzarán al cuadro principal:

17hs. David Cromwell (Estados Unidos) vs Rodrigo Obregón (Paraná)

18hs. Matías Valenzuela vs Juan Gomez (México)

19hs. Gonzalo Miranda(La Plata) vs Rodrigo Pezzota (Rosario)

20hs. Bryan Cueto (México) vs Victor Gornati (Brasil)

El cuadro principal arancará el miércoles con la presencia de la mejor raqueta del país, Leandro Romiglio (86 del mundo), preclasificado numero dos del torneo.