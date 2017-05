Mar del Plata salió a la calle contra la impunidad

A una semana del polémico fallo de la Corte Suprema que benefició con la denominada ley del "2x1" al genocida Luis Muiña condenado por crímenes de lesa humanidad, el repudio de los argentinos se hizo sentir en las distintas plazas del país. Y Mar del Plata no fue la excepción: miles de personas se concentraron este miércoles frente a la Cámara Federal para marchar hacia el Tribunal Oral Federal de esta ciudad bajo la misma consigna: ni olvido ni perdón, cárcel común a los represores.

Con las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo a la cabeza, la marcha comenzó a moverse con dirección al TOF, ubicado en Luro y Santiago del Estero, a paso lento pero firme. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. El canto se repetía una y otra vez y encontraba eco entre los edificios del centro marplatense.

A pocos metros del punto de partida, sobre el monumento a San Martín, una intervención de artistas locales en homenaje a los detenidos y desaparecidos emocionó a los presentes. Organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y defensoras de los derechos humanos formaron parte de la marea de gente que llegó a ocupar más de cinco cuadras.

Ver además: Benefician con el 2x1 a un represor condenado por crímenes de lesa humanidad

"La respuesta de la gente tanto a nivel local, como nacional e internacional, es algo que conmueve. Este es un fallo con mucha crueldad de tres jueces que tiraron por la borda la lucha de tantos años de las Madres, de las Abuelas y de los Hijos", dijo a 0223 Yamila Zavala Rodríguez, referente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En ese sentido, consideró que "para los testigos que declararon en los juicios, pensar que esos genocidas pueden volver a vivir en sociedad es terrible" y volvió a celebrar la postura de la sociedad ante un fallo que beneficia a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico, militar y eclesiástica: "La batalla cultural en lo que es memoria, verdad y justicia, está ganada. La gente sale a la calle, se expresa y no tolera la impunidad".

Por su parte, la abogada querellante en juicios por delitos de lesa humanidad, Gloria León, consideró que la decisión de los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton "es nefasta" y dijo que representa "una barbaridad jurídica por donde se la mire". "Los que votaron a favor del fallo hicieron una lectura sesgada y muy lineal de un artículo sin tener en cuenta otras normativas. Los votos de la minoría, con sus matices, son más correctos", evaluó desde el punto de vista jurídico.

Ver además: Preocupación de organismos de DDHH tras el fallo de la Corte que le otorga el 2x1 a un genocida

En línea con su colega, el abogado César Sivo analizó que el dictamen del máximo tribunal de justicia del país "es una muestra más de una Corte con una composición bastante particular" y, en función de ello, advirtió que "era casi esperable que pudieran hacer este tipo de cosas". "Es una sentencia que avergüenza a la ciudadanía y por eso hoy la gente está en la calle. Ellos quisieron hacernos retroceder en el proceso de memoria, verdad y justicia pero lograron todo lo contrario. El gobierno hizo una lectura política después de darse cuenta de que no tenían el plafón; pero inicialmente estuvieron de acuerdo y además impulsaron. No es una sentencia gratuita y creo que fue el gobierno el que la puso en agenda", agregó .

El pueblo en Mar del Plata dice No al 2x1 !!!!@Gatosylvestre @robdnavarro pic.twitter.com/c1EjJMsnyp — juana montana (@justiciera_2014) May 10, 2017



Frente al TOF, el aplauso y el cariño de la gente hacia las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo se sintió una vez más. Conmovida ante la cantidad de personas que caminaron detrás de ellas, detrás de sus banderas, Leda Barreiro, presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata, instó a los jóvenes a "seguir luchando contra la impunidad". Luego, se entonaron las estrofas del himno, con las fotos de las víctimas de la dictadura y los brazos en alto. Entonces, otra vez, miles de voces corearon: Madres de la Plaza, el pueblo las abraza.