Gisela Berger: “Daniel Scioli quería que me haga un aborto”

La modelo Gisela Berger encendió la mecha del escándalo cuando minutos después que Daniel Scioli anunciara que iba a ser "papá a los 60 años”, el exgobernador le pidiera que aborte cuando se enteró del embarazo.

"Ahora quiere formar la familia perfecta cuando, si no fuera por mí, no estaría... quería que me haga un aborto. A-bor-to", afirmó Berger al portal Ciudad.com. Y agregó: "Cuando me entero de que estoy embarazada y se lo digo, su reacción fue, 'No. Esto es una cagada, esto es una cagada. ¿No hay algo para hacer?'".

"No puedo creer esto. Desde que pasó lo que pasó con Sofía Clérici, no me llamó más. Apenas me pidió perdón y obviamente trató de componer la situación y no tirar todo lo que habíamos construido hasta el momento", contó la modelo.

Berger dijo que ella no estaba enterada "de que él iba a dar esta noticia ahora" y que "pasaron tres meses sin poder contarle a absolutamente nadie del tema".

"Por supuesto (que estoy enojada), porque está planteando 'la familia feliz' cuando lo único que hizo hasta ahora... no, no, no entiendo. Te juro que estoy completamente sacada y nerviosa, con la panza dura. El otro día que pasó lo de Sofía me puse a llorar mientras manejaba y me podría haber pasado cualquier cosa. Tuvo cero cuidado, nada de sensibilidad y ahora esto", confesó Berger.