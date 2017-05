Preocupación por el futuro de los centros de ludopatía

Desde principios del mes de mayo los aproximadamente 130 trabajadores de los diez centro de ludopatía repartidos por toda la provincia de Buenos Aires viven alarmados y con preocupación respecto a su futuro laboral. En Mar del Plata, son 11 las personas que podrían verse afectadas por los cambios que propone realizar el ministerio de Salud del gobierno de Vidal.

La problemática nació ante la novedad de que el convenio existente entre la mencionada área gubernamental y el Instituto de Loterías y Casino, que brinda asistencia gratuita por la adicción vinculada al juego compulsivo, podría quedar cancelado.

Aunque Juan Martín Malcolm, vicepresidente del instituto, aseguró que “la idea es que los CPA vayan absorbiendo a los centros de ludopatía” y que por lo contrario, “se va a extender la cobertura a los 135 municipios”, desde ATE expresaron su desencanto por “el futuro incierto en el grupo de profesionales y por el futuro oscuro para los pacientes”.

“Los centros de ludopatía se vienen desempeñando desde el año 2005 con parte del personal precarizado recibiendo becas”, advirtió en diálogo con 0223 Ezequiel Navarro, Secretario General del gremio en General Pueyrredon.

“Desde ATE rechazamos esta situación, entendemos que el Estado quiere retirar políticas públicas tan importantes. Acá hay un único centro de ludopatía en Mar del Plata, si se cierra dejarían a 70 familias sin asistencia, creemos que es extremadamente grave”, entendió el dirigente.

Consultado por las respuestas del oficialismo, Navarro detalló: “El ministerio sacó un comunicado en el que no se habla nada sobre los cierres, sí de una reubicación del personal. Hay una ley de emergencia administrativa que le permite a Vidal y a sus ministros disponer del personal para cualquier cosa, lo que nos preocupa. Necesitamos garantías, no solo de las fuentes laborales, sino también de la continuidad del programa. Y no dentro del CPA (Centro Provincial de la Adicciones), que lamentablemente viene con muchas falencias respecto a infraestructura y operatividad. No vemos como al día de hoy los trabajadores se podrían integrar a estos centros”, resaltó.